 На Николаевщине Chevrolet врезался в дерево: поражали двое людей

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Главная Новости Инциденты 17:19, 12 сентября, 2026

На Николаевщине Chevrolet врезался в дерево: поражали двое людей

На польовій дорозі біля Нової Одеси легковик врізався в дерево. Фото поліції МиколаївщиниНа просёлочной дороге недалеко от Новой Одессы легковой автомобиль врезался в дерево. Фото полиции Николаевской области

В Николаевской области утром 12 сентября автомобиль Chevrolet съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии пострадали водитель и пассажир.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

ДТП произошло около 4:00 на проселочной дороге между селами Заречное и Подлесное Новоодесской громады.

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По предварительным данным полиции, 28-летняя водительница не справилась с управлением. Автомобиль выехал за пределы дороги и врезался в дерево.

Водительница и её 42-летний пассажир получили травмы. Их госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

На польовій дорозі біля Нової Одеси легковик врізався в дерево. Фото поліції МиколаївщиниНа проселочной дороге возле Новой Одессы легковушка врезалась в дерево. Фото полиции Николаевской области
На польовій дорозі біля Нової Одеси легковик врізався в дерево. Фото поліції МиколаївщиниНа проселочной дороге возле Новой Одессы легковушка врезалась в дерево. Фото полиции Николаевской области

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в результате столкновения трех автомобилей пострадали четыре человека. ДТП произошло на трассе М-05 «Одесса — Киев» недалеко от Кривого Озера вечером 11 сентября.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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