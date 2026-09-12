На Николаевщине Chevrolet врезался в дерево: поражали двое людей
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- Алена КоханчукРепортер
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В Николаевской области утром 12 сентября автомобиль Chevrolet съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии пострадали водитель и пассажир.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
ДТП произошло около 4:00 на проселочной дороге между селами Заречное и Подлесное Новоодесской громады.
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