На Николаевщине Chevrolet врезался в дерево: поражали двое людей

На просёлочной дороге недалеко от Новой Одессы легковой автомобиль врезался в дерево. Фото полиции Николаевской области

В Николаевской области утром 12 сентября автомобиль Chevrolet съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии пострадали водитель и пассажир.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

ДТП произошло около 4:00 на проселочной дороге между селами Заречное и Подлесное Новоодесской громады.

По предварительным данным полиции, 28-летняя водительница не справилась с управлением. Автомобиль выехал за пределы дороги и врезался в дерево.

Водительница и её 42-летний пассажир получили травмы. Их госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

На проселочной дороге возле Новой Одессы легковушка врезалась в дерево. Фото полиции Николаевской области

На проселочной дороге возле Новой Одессы легковушка врезалась в дерево. Фото полиции Николаевской области

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в результате столкновения трех автомобилей пострадали четыре человека. ДТП произошло на трассе М-05 «Одесса — Киев» недалеко от Кривого Озера вечером 11 сентября.