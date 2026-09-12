 Тройное ДТП возле Кривого Озера: четверо человек получили травмы

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Главная Новости Инциденты 13:19, 12 сентября, 2026

Тройное ДТП возле Кривого Озера: четверо человек получили травмы

на Первомайщині поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі трьох транспортних засобів. Фото поліціїВ Первомайском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием трёх транспортных средств. Фото полиции

В Николаевской области в результате столкновения трех автомобилей пострадали четыре человека. ДТП произошло на трассе М-05 «Одесса — Киев» недалеко от Кривого Озера вечером 11 сентября.

Об этом сообщают в полиции Николаевской области.

Авария произошла около 20:30. По предварительным данным полиции, 71-летний водитель Toyota RAV4 столкнулся с Chevrolet Aveo, который был припаркован на краю проезжей части из-за поврежденного колеса. От удара Chevrolet столкнулся с BMW, припаркованным впереди.

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В результате ДТП получили травмы 27-летний водитель BMW, 23-летний пассажир Chevrolet Aveo, а также 54— и 77-летние пассажирки Toyota RAV4. Всех четверых доставили в медицинское учреждение.

Водитель Toyota и 26-летняя водительница Chevrolet не пострадали и от госпитализации отказались.

Следователи Первомайского райотдела полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

на Первомайщині поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі трьох транспортних засобів. Фото поліціїВ Первомайском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием трех транспортных средств. Фото полиции
на Первомайщині поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі трьох транспортних засобів. Фото поліціїВ Первомайском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием трех транспортных средств. Фото полиции

Напомним, что в Николаеве 9 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes и мотоцикла Lifan 350. В результате аварии травмы получил 30-летний мотоциклист.

Ранее сообщалось: В Николаевской области в поселке Врадиевка произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Пострадал 16-летний мотоциклист.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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