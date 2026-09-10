Одним из четырёх погибших в результате атаки на Николаев оказался полицейский
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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Среди четырёх человек, погибших в результате российских атак на Николаев с 9 по 10 сентября, был полицейский охраны Руслан Токарев. Он погиб при исполнении служебных обязанностей.
Об этом сообщили в Управлении полиции охраны в Николаевской области.
Руслан Токарев был водителем взвода №2 роты реагирования батальона Управления полиции охраны, старшим сержантом полиции. Ему было 49 лет. У погибшего остались жена и две дочери.
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— Для нашей большой семьи полиции охраны это тяжелый и болезненный удар. Мы потеряли не только мужественного правоохранителя, но и верного друга и замечательного человека. Выражаем искренние соболезнования жене, дочерям, родным, близким и коллегам Руслана Токарева. Руслан навсегда останется в строю полиции охраны и в памяти тех, кто служил рядом с ним, — говорится в сообщении правоохранителей.
Массированная атака на Николаев в ночь на 9 сентября
Первые ракеты по городу начали запускать после 22:00, о чем сообщали мониторинговые каналы. Обстрелы продолжались с ночи 8 сентября до утра 9 сентября.
По состоянию на утро в Николаевской областной военной администрации продемонстрировали последствия атаки и сообщили, что в результате ударов погибла 70-летняя женщина. Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние — средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.
Под атаку попали и громады в области. 8 сентября россияне наносили удары с помощью FPV-дронов по Куцурубской и Очаковской громадам, а ночью 9 сентября нанесли удары по Галициновской и Березанской громадам. В результате атак там повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты. Впоследствии спасатели показали последствия массированной ночной атаки россиян на Николаев и область. В городе разрушены жилой дом и гараж, возникли пожары в нескольких местах.
Исполняющий обязанности главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов, комментируя обстрел, назвал его одним из самых массированных за 2026 год. В результате обстрела повреждены 15 частных домов, ещё один — разрушен, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Также днем под обстрел попал порт в Николаеве. Пострадали трое мужчин, всех госпитализировали. Однако позже стало известно, что погибли два человека, ещё девять пострадали. Всего 9 сентября погибли 4 человека, ещё 19 пострадали.
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