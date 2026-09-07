На Соборной в Николаеве мужчина стрелял с травматического пистолета

На улице Соборной мужчина стрелял из травматического пистолета. Фото: Нацполиция

В Николаеве на ул. Соборной мужчина стрелял в воздух, а затем выстрелил в сторону улицы, где находились люди. Никто не пострадал. Однако владельцу оружия объявили о подозрении, и теперь суду предстоит избрать меру пресечения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Очевидцы сообщили в полицию, что возле одного из заведений на ул. Соборной неизвестный мужчина стреляет в воздух из пистолета.

Реклама

Правоохранители установили, что это сделал 43-летний местный житель. Возле заведения, где было много людей, он демонстрировал травматический пистолет, на хранение которого у него было просроченное разрешение. После этого он выстрелил в сторону улицы, где находились люди. Никто не пострадал.

Правоохранители обнаружили гильзу от патрона и травматический пистолет, из которого стрелял мужчина.

Следователи под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Николаева объявили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство, совершенное с применением оружия». За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы. Суд должен избрать меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в июле в Николаеве полиция задержала 21-летнего мужчину, который из-за конфликта у кассы супермаркета выстрелил в 23-летнего посетителя.

Также возле супермаркета на Намыве в Николаеве произошел конфликт. Пьяный мужчина после ссоры выстрелил в воздух из охотничьего карабина и скрылся. Полиция его нашла.

Кроме того, в Николаеве объявили в розыск 54-летнего мужчину, который в ночь на 16 августа бросил гранату в окно соседки на улице Малой Морской.

В августе в Николаеве мужчина угрожал пистолетом девушке, ехавшей на мотоцикле, а после этого начал бить её транспорт кирпичом. Инцидент произошел вечером 19 августа на проспекте Центральном. Мужчину впоследствии задержали.