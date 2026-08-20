Из-за бытового конфликта николаевец бросил гранату в окно соседки и скрылся

Последствия взрыва в доме пострадавшей. Фото: Полиция Николаевской области

В Николаеве объявили в розыск 54-летнего мужчину, который в ночь на 16 августа бросил гранату в окно соседки на улице Малой Морской.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

В результате взрыва 45-летняя женщина получила множественные осколочные ранения и попала в больницу, ее 17-летний сын не пострадал.

По версии следователей, событиям предшествовала ссора между соседями. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, разбил стекло и бросил взрывчатку, предположительно гранату Ф-1, в комнату, где находились люди.

Правоохранители заочно сообщили фигуранту о подозрении в покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с боеприпасами. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Последствия взрыва в доме потерпевшей. Фото: Полиция Николаевской области

Последствия взрыва в доме потерпевшей. Фото: Полиция Николаевской области

Напомним, в августе 2026 года в Николаеве полиция задержала 52-летнего мужчину, которого подозревают в избиении со смертельным исходом 35-летнего знакомого. По версии следствия, конфликт между мужчинами возник во время застолья, после чего подозреваемый нанес потерпевшему многочисленные удары сапой.