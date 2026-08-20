Из-за бытового конфликта николаевец бросил гранату в окно соседки и скрылся
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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В Николаеве объявили в розыск 54-летнего мужчину, который в ночь на 16 августа бросил гранату в окно соседки на улице Малой Морской.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.
В результате взрыва 45-летняя женщина получила множественные осколочные ранения и попала в больницу, ее 17-летний сын не пострадал.
По версии следователей, событиям предшествовала ссора между соседями. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, разбил стекло и бросил взрывчатку, предположительно гранату Ф-1, в комнату, где находились люди.
Правоохранители заочно сообщили фигуранту о подозрении в покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с боеприпасами. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в августе 2026 года в Николаеве полиция задержала 52-летнего мужчину, которого подозревают в избиении со смертельным исходом 35-летнего знакомого. По версии следствия, конфликт между мужчинами возник во время застолья, после чего подозреваемый нанес потерпевшему многочисленные удары сапой.
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