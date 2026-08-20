 Из-за бытового конфликта николаевец бросил гранату в окно соседки и скрылся

  • четверг

    20 августа, 2026

  • 26.8°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 20 августа , 2026 четверг

  • Николаев • 26.8° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 11:42, 20 августа, 2026

Из-за бытового конфликта николаевец бросил гранату в окно соседки и скрылся

Наслідки вибуху в будинку потерпілої. Фото: Поліція Миколаївської областіПоследствия взрыва в доме пострадавшей. Фото: Полиция Николаевской области

В Николаеве объявили в розыск 54-летнего мужчину, который в ночь на 16 августа бросил гранату в окно соседки на улице Малой Морской.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

В результате взрыва 45-летняя женщина получила множественные осколочные ранения и попала в больницу, ее 17-летний сын не пострадал.

По версии следователей, событиям предшествовала ссора между соседями. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, разбил стекло и бросил взрывчатку, предположительно гранату Ф-1, в комнату, где находились люди.

Правоохранители заочно сообщили фигуранту о подозрении в покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с боеприпасами. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Наслідки вибуху в будинку потерпілої. Фото: Поліція Миколаївської областіПоследствия взрыва в доме потерпевшей. Фото: Полиция Николаевской области
Наслідки вибуху в будинку потерпілої. Фото: Поліція Миколаївської областіПоследствия взрыва в доме потерпевшей. Фото: Полиция Николаевской области

Напомним, в августе 2026 года в Николаеве полиция задержала 52-летнего мужчину, которого подозревают в избиении со смертельным исходом 35-летнего знакомого. По версии следствия, конфликт между мужчинами возник во время застолья, после чего подозреваемый нанес потерпевшему многочисленные удары сапой.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

Последние новости про: Полиция Николаевщины

В Николаевской области полицейский попал в ДТП с мотоциклом, пострадал подросток
Полиция разыскала мужчину, который в центре Николаева купался голым в фонтане
В Николаевской области в деревне мужчина обнаружил взрывное устройство и пытался подключить его к аккумулятору
Реклама
Читайте также:
новости
В Николаевской области есть 315 школьных автобусов, но не хватает водителей

Алена Коханчук
новости
«АТБ» просит горсовет Николаева сдать в аренду участок под супермаркетом, разрушенным во время обстрелов

Юлия Лукьяненко
новости
Житель пожаловался на утечку сточных вод в Бугский лиман в Николаеве — источник не нашли

Юлия Лукьяненко
новости
После 10 лет попыток землю под стадионом в Парке Победы передают в собственность Николаева

Юлия Лукьяненко
новости
В Николаеве двум Героям Украины хотят посмертно присвоить звание «Почетный гражданин»

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Полиция Николаевщины

В Николаевской области в деревне мужчина обнаружил взрывное устройство и пытался подключить его к аккумулятору
Полиция разыскала мужчину, который в центре Николаева купался голым в фонтане
В Николаевской области полицейский попал в ДТП с мотоциклом, пострадал подросток

В Николаевской области есть 315 школьных автобусов, но громадам не хватает водителей

«АТБ» просит горсовет Николаева сдать в аренду участок под супермаркетом, разрушенным во время обстрелов

3 часа назад

Утром Корабельный район Херсона атаковали дронами, пострадали восемь человек

Главное сегодня