В Николаеве мужчина направил пистолет на девушку и начал разбивать её мотоцикл кирпичом

В Николаеве мужчина направил пистолет на мотоциклистку и разбивал её транспорт камнем. Скриншоты из видео в Instagram (sofiia_vilchinskaya85) / качество фото улучшено с помощью ИИ

В Николаеве мужчина угрожал пистолетом девушке, ехавшей на мотоцикле, а после этого начал бить её транспорт кирпичом. Инцидент произошёл вечером 19 августа на Центральном проспекте. Мужчину впоследствии задержали.

Об инциденте рассказала водительница мотоцикла София Вильчинская в своём Instagram. Факт задержания мужчины подтвердили в патрульной полиции Николаевской области в комментарии «НикВести».

По словам Софии Вильчинской, около 21:30 она ехала по Центральному проспекту в сторону подруги. Никаких нарушений правил дорожного движения, по её словам, она не допускала. На проспекте к ней подошёл мужчина и заставил остановиться. Девушка утверждает, что он держал в руках камень, а затем достал пистолет и направил его в её сторону.

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Он потребовал, чтобы девушка слезла с мотоцикла; после того как она отошла, мужчина начал бить мотоцикл кирпичом. Этот момент попал на видео, которое мотоциклистка обнародовала после случившегося.

— Пора сходить в церковь или невероятная история о том, как вчера посреди проспекта на меня выскочил мужчина с пистолетом и камнем. Вчера примерно в 21:30 я спокойно ехала из дома к своей подруге. Не гнала, не давила на газ — просто спокойно ехала. Хотя машин там не было, так что по проспекту можно было и прибавить газа. В какой-то момент на дорогу выбегает мужчина довольно крупного телосложения, особенно если сравнивать со мной. Начинает махать руками. Я полностью останавливаюсь перед ним. Вижу, что в одной руке у него огромный камень — тот самый, которым он разбил мой мотоцикл в предыдущем видео. А другой рукой он достает пистолет, направляет его на меня и кричит: «Слезай с мотоцикла», — говорит София Вильчинская.

По словам Софии Вильчинской, она находилась в шоковом состоянии и плакала. В то же время она успела снять часть инцидента на телефон и передать видео в группу местных мотоциклистов. Знакомые девушки приехали на место и остались с ней после нападения.

— Я сначала не поняла, что происходит, была просто в ступоре. Он снова кричит, ещё громче и агрессивнее: «Слезай с мотоцикла». Я кладу мотоцикл на левый бок и чудом достаю свой телефон — он был закреплён на мотоцикле. Я была настолько растеряна, что, кажется, могла даже о телефоне забыть. Поднимаю руки и начинаю плакать. Всё это происходило прямо на проспекте, в центре. Я начинаю плакать и отходить.



Мимо проезжали машины, но ни одна не остановилась. Было ещё не поздно, но я не могу их осуждать, потому что сейчас такие времена: поможешь девушке — и неважно, девушке или парню — и просто не знаешь, чем это может для тебя закончиться. Поэтому что-то им говорить было просто бессмысленно.



Я начинаю снимать это видео просто дрожащими руками. Отправляю его в группу мотоциклистов. Ребята очень быстро отреагировали. Прошло буквально несколько минут — и они уже приехали. Начали меня успокаивать, — рассказывает девушка.

Девушка рассказала, как на неё напали посреди проспекта Центрального в Николаеве Мужчина повредил мотоцикл камнем. Скриншоты из видео в Instagram (sofiia_vilchinskaya85)

В патрульной полиции Николаевской области сообщили«НикВести», что вызов о нападении на мотоциклиста поступил 18 августа около 20:00.

К моменту прибытия патрульных мужчины на месте уже не было. Очевидцы описали его внешность, после чего правоохранители начали проверять прилегающую территорию. Впоследствии в одном из дворов патрульные обнаружили мужчину, подходящего под описание. Его передали следователям.

София Вильчинская рассказала, что после задержания мужчина отрицал, что угрожал ей пистолетом. По её словам, он утверждал, что держал в руке палку. Позже, по словам мотоциклистки, мужчина признал, что у него был пистолет, и показал место, где его выбросил.

Мужчина, задержанный после нападения на мотоциклистку. Скриншоты из видео в Instagram (sofiia_vilchinskaya85) Разбитый от ударов мотоцикл. Скриншоты из видео в Instagram (sofiia_vilchinskaya85)

По её словам, оружие он выбросил в сточную трубу. До этого мотоциклисты пытались найти пистолет в районе, где произошло происшествие, однако безрезультатно. Пока неизвестно, изъяли ли правоохранители оружие и какой именно это был пистолет.

— До последнего он отрицал, что у него был какой-то пистолет. Говорил, что я сама себе что-то придумала, что у него в руке была палка. А на этом видео я плакала и не могла нормально сфокусировать камеру. Если бы я знала, что пистолет не смогут найти, конечно, я бы лучше сфокусировала камеру, чтобы на видео четко зафиксировать этот чертов пистолет... Ближе к полуночи мы уже начинаем разъезжаться.



Я вместе с полицией поехала в райотдел. Того мужчину, который напал на мотоцикл, отвезли, как я понимаю, в больницу — чтобы проверить, в каком он состоянии. Я пишу заявление в полиции. После того, как я закончила писать заявление, выхожу — он стоит в полицейском участке. И он признался, что пистолет у него был. Показал место, куда его выбросил. Оказалось, что он выбросил его в канализационную трубу. И это, в принципе, объясняет, почему мы с ребятами не могли его найти, — рассказала девушка.

По словам Софии Вильчинской, мужчина объяснил свой поступок тем, что перед этим увидел другого мотоциклиста, который якобы ехал на большой скорости и с громким выхлопом. После этого он решил остановить следующий мотоцикл.

— Он объяснил, что стоял на пешеходном переходе, мимо него проехал мотоцикл с огромной скоростью и громким выхлопом. Его это «вывело из себя», и он решил таким образом остановить следующий мотоцикл. Говорит, что когда услышал, что я плачу, услышал мой голос и понял, что я девушка, начал осознавать, что делает. Но это какой-то бред. Если ты услышал мой голос и начал понимать, что делаешь, зачем ты продолжал бить мотоцикл? Зачем?



Если бы он просто молча ушел, я, возможно, даже не смогла бы доказать, что у него что-то было в руках и что это был пистолет. У меня нет камеры на мотоцикле. К сожалению, это станет огромным уроком: нужно ездить с камерой на мотоцикле, – добавила девушка.

Мужчина повреждает мотоцикл девушки. Скриншот из видео в Instagram (@sofiia_vilchinskaya85) Мужчина повреждает мотоцикл девушки. Скриншот из видео в Instagram (@sofiia_vilchinskaya85)

После происшествия София Вильчинская написала заявление в полицию и сообщила о повреждении транспортного средства

— Меня спрашивают о моральном ущербе, примерном размере убытков за мотоцикл. А я сижу и просто не знаю, какие эмоции вообще испытывать. Я не хочу никаких денег, ничего. Просто сижу, как будто всё в тумане. Ну честно, не каждый день на тебя набрасываются с пистолетом. Просто посреди улицы. Военный.



Я просто очень рада, что он признал, что пистолет был, что он у него был и что всё это действительно произошло. Потом он начал играть на жалости: мол, у него семья, жена. «Сейчас придут боевики, я всё выплачу, давай как-нибудь уладим этот вопрос». Я ничего не ответила. Просто развернулась и ушла. Вот так.



Очень печальная история. И очень страшная. С каждым днём ситуация становится всё хуже и хуже. Я не знаю, как на всё это реагировать. Это очень страшно, – резюмировала она.

В последние годы горожане неоднократно жаловались на автомобили и мотоциклы с громкими выхлопными системами, особенно в вечернее и ночное время. Во время воздушных тревог такие звуки нередко путают с полетом российских беспилотников, что вызывает дополнительный стресс у гражданского населения, детей и ветеранов.

Еще в 2022 году Николаевский городской совет принял решение о дополнительных ограничениях на время военного положения. В частности, депутаты запретили использование транспорта, создающего чрезмерный уровень шума, а также запуск фейерверков.

Впрочем, как тогда объяснял начальник управления патрульной полиции Николаевской области (в настоящее время — заместитель начальника областного управления Нацполиции) Виталий Данила, у правоохранителей не было законных оснований штрафовать водителей автомобилей или мотоциклов с переделанными или отсутствующими глушителями.

Ранее эту проблему комментировал и мэр Николаева Александр Сенкевич. Он заявил, что спортивные мотоциклы предназначены для треков, а не для городских улиц, и призвал водителей не беспокоить жителей, особенно ночью.

Поэтому водителей автомобилей и мотоциклов со слишком громкими выхлопными системами хотят начать штрафовать. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15358, который предусматривает отдельную ответственность за чрезмерный шум от транспорта.