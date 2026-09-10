В Варваровке около сотни абонентов переподключают к централизованному водопроводу

В Варваривке планируют отключить старые скважины и подключить жителей к водопроводу. Фото: «Суспильне»

В Варваривке планируется переподключить сотню абонентов со старых скважин к централизованному водопроводу. Речь идет о крайней части микрорайона в районе супермаркета «АТБ».

Об этом во время аппаратного совещания рассказал вице-мэр Николаева Виталий Луков, пишут«НикВести».

По его словам, ранее эта часть Варваровки получала воду из нескольких скважин. Однако вода в них уже много лет не соответствовала нормам питьевой и использовалась преимущественно в качестве технической.

— Там было несколько скважин ещё до того, как появился водопровод через лиман. Вода в них не соответствовала нормам питьевой, по крайней мере последние десятки лет. Но люди ею пользовались, в основном как технической. Во время войны ситуация резко ухудшилась, к тому же сами трубы за эти годы сильно замусорились, — рассказал Виталий Луков в комментарии«НикВести».

Восстанавливать скважины, по его словам, нет смысла, поскольку улучшить качество воды там невозможно. Поэтому абонентов решили постепенно переводить на централизованное водоснабжение через дюкер.

Работы КП «Николаевводоканал» выполняет поэтапно собственными силами. Основную проблему с водоснабжением в районе «АТБ», как ожидается, должны решить до конца октября.

В то же время городу удалось привлечь 2 миллиона долларов помощи от Caritas. Эти деньги не пойдут непосредственно на прокладку водопровода в Варваровке — за них планируют закупить оборудование для водоканала.

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— По поручению городского головы мы искали средства, но наши партнеры не очень охотно брались за эту работу, потому что она сложная. Поэтому водоканал постепенно решает проблему самостоятельно. Мы всё равно искали средства и нашли их не на строительство водопровода, а на закупку оборудования. Таким образом, у водоканала появится определённый ресурс для других работ, — пояснил вице-мэр.

Какое именно оборудование будет приобретено, сейчас согласовывается с «Водоканалом». По словам Виталия Лукова, это могут быть насосы, задвижки и другое оборудование. Закупку за счет донорских средств планируют завершить весной 2027 года.

Что с водой в Варваровке?

Напомним, что строительство дюкера в Варваровку началось в сентябре 2019 года. Часть средств на него выделили из государственного бюджета, ещё 21 миллион гривен — из бюджета Николаева. В ноябре 2020 года водопровод под Южным Бугом запустили. В целом его строительство обошлось в 77 миллионов гривен. Ожидалось, что он обеспечит централизованным водоснабжением около трех тысяч домов.

Однако жители Варваровки почти не подключались к новой системе. За два года после её запуска это сделали лишь 20 домохозяйств. В августе 2023 года дюкер официально ввели в эксплуатацию и передали на баланс КП «Николаевводоканал».

Впоследствии часть жителей Варваровки, которые получали воду из скважин, переподключили к дюкеру. После этого жители начали жаловаться на желтую воду из кранов, поэтому им вернули водоснабжение из скважин.

В январе 2026 года городской голова Александр Сенкевич заявил, что не считает 77 миллионов гривен, потраченных на дюкер, напрасной инвестицией. Низкий спрос на подключение он объяснял качеством воды, которую на тот момент получал Николаев. По его словам, жители не хотели тратить собственные средства на подключение к водопроводу, если все равно продолжали пользоваться водой из скважин.

Мэр отмечал, что после завершения строительства новых очистных сооружений и возобновления подачи питьевой воды дюкер должен стать более востребованным. Также городские власти планировали развивать водопроводные сети в Варваровке и восстанавливать дополнительные кольца водоснабжения.