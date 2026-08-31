В Николаевской области реки высыхают, специалисты призывают беречь воду

Вид на Николаев. Иллюстративное фото: НикВести

В Николаевской области в первой половине августа реки Южный Буг и Синюха находились на грани маловодья — их водонаполнение составляло всего 21–26%. Специалисты советуют жителям области не тратить воду зря.

Об этом сообщили в Региональном офисе водных ресурсов со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии.

Низкий уровень воды в Южном Буге зафиксировали, в частности, в районах Подгорья и Александровки, а также на реке Синюха. На большинстве других рек области воды также меньше, чем обычно в этот период.

В таких условиях специалисты советуют не тратить воду зря.

Что можно делать каждый день?

не оставлять кран открытым без необходимости;

своевременно ремонтировать протекающие краны и трубы;

экономно использовать воду дома и при выполнении хозяйственных работ;

не допускать излишних расходов воды;

беречь реки и подземные воды.

Инфографика: Региональный офис водных ресурсов Николаевской области

Ранее сообщалось, что из-за продолжительной засухи в Николаевской области под угрозой находится урожай поздних культур.