В Николаевской области реки высыхают, специалисты призывают беречь воду
-
- Светлана ИванченкоКорреспондент
-
-
В Николаевской области в первой половине августа реки Южный Буг и Синюха находились на грани маловодья — их водонаполнение составляло всего 21–26%. Специалисты советуют жителям области не тратить воду зря.
Об этом сообщили в Региональном офисе водных ресурсов со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии.
Низкий уровень воды в Южном Буге зафиксировали, в частности, в районах Подгорья и Александровки, а также на реке Синюха. На большинстве других рек области воды также меньше, чем обычно в этот период.
В таких условиях специалисты советуют не тратить воду зря.
Что можно делать каждый день?
- не оставлять кран открытым без необходимости;
- своевременно ремонтировать протекающие краны и трубы;
- экономно использовать воду дома и при выполнении хозяйственных работ;
- не допускать излишних расходов воды;
- беречь реки и подземные воды.
Ранее сообщалось, что из-за продолжительной засухи в Николаевской области под угрозой находится урожай поздних культур.
Последние новости про: Николаевщина
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести