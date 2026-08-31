 В Николаевской области реки высыхают, специалисты призывают беречь воду

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Главная Новости Экология 17:24, 31 августа, 2026

В Николаевской области реки высыхают, специалисты призывают беречь воду

Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: НикВестиВид на Николаев. Иллюстративное фото: НикВести

В Николаевской области в первой половине августа реки Южный Буг и Синюха находились на грани маловодья — их водонаполнение составляло всего 21–26%. Специалисты советуют жителям области не тратить воду зря.

Об этом сообщили в Региональном офисе водных ресурсов со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии.

Низкий уровень воды в Южном Буге зафиксировали, в частности, в районах Подгорья и Александровки, а также на реке Синюха. На большинстве других рек области воды также меньше, чем обычно в этот период.

В таких условиях специалисты советуют не тратить воду зря.

Что можно делать каждый день?

  • не оставлять кран открытым без необходимости;
  • своевременно ремонтировать протекающие краны и трубы;
  • экономно использовать воду дома и при выполнении хозяйственных работ;
  • не допускать излишних расходов воды;
  • беречь реки и подземные воды.
Інфографіка: Регіональний офіс водних ресурсів Миколаївської областіИнфографика: Региональный офис водных ресурсов Николаевской области

Ранее сообщалось, что из-за продолжительной засухи в Николаевской области под угрозой находится урожай поздних культур.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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