 Николаевская область получит более ₴1,1 млрд на защиту инфраструктуры и теплоснабжения

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Главная Новости Общество 16:43, 03 сентября, 2026

Николаевская область получит более ₴1,1 млрд на защиту инфраструктуры и теплоснабжения

Миколаївська область отримає 1,13 млрд грн на захист інфраструктури. Ілюстративне фото НикВестиНиколаевская область получит 1,13 млрд грн на защиту инфраструктуры. Иллюстративное фото НикВести

Николаевская область получит более 1,13 миллиарда гривен из государственного бюджета на защиту критически важной инфраструктуры, поддержку тепло— и водоснабжения и развитие энергогенерации.

Об этом говорится в постановлении на правительственном портале.

Из общей суммы 751,4 миллиона гривен будет направлено в областной бюджет в качестве субвенции. Из этих средств 381,3 миллиона гривен выделяют на инженерно-техническую защиту систем жизнеобеспечения, 363,1 миллиона гривен — на обеспечение бесперебойного теплоснабжения, а почти 7 миллионов гривен — на развитие распределенной генерации электрической и тепловой энергии.

Еще 385 миллионов гривен предусмотрено для Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины на реализацию проектов по защите объектов критической инфраструктуры непосредственно в Николаевской области.

Общий объем выделенных правительством средств по этой программе для различных регионов Украины составляет более 35,2 миллиарда гривен.

Напомним, что Николаевская область получила систему накопления электроэнергии мощностью 1 МВт, которую Министерство энергетики передало для обеспечения стабильной работы объектов критической инфраструктуры. Оборудование уже доставлено в регион.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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