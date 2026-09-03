Николаевская область получит более ₴1,1 млрд на защиту инфраструктуры и теплоснабжения

Николаевская область получит 1,13 млрд грн на защиту инфраструктуры. Иллюстративное фото НикВести

Николаевская область получит более 1,13 миллиарда гривен из государственного бюджета на защиту критически важной инфраструктуры, поддержку тепло— и водоснабжения и развитие энергогенерации.

Об этом говорится в постановлении на правительственном портале.

Из общей суммы 751,4 миллиона гривен будет направлено в областной бюджет в качестве субвенции. Из этих средств 381,3 миллиона гривен выделяют на инженерно-техническую защиту систем жизнеобеспечения, 363,1 миллиона гривен — на обеспечение бесперебойного теплоснабжения, а почти 7 миллионов гривен — на развитие распределенной генерации электрической и тепловой энергии.

Еще 385 миллионов гривен предусмотрено для Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины на реализацию проектов по защите объектов критической инфраструктуры непосредственно в Николаевской области.

Общий объем выделенных правительством средств по этой программе для различных регионов Украины составляет более 35,2 миллиарда гривен.

Напомним, что Николаевская область получила систему накопления электроэнергии мощностью 1 МВт, которую Министерство энергетики передало для обеспечения стабильной работы объектов критической инфраструктуры. Оборудование уже доставлено в регион.