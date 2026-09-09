Из Николаева задерживаются два поезда: один — более чем на 12 часов

Поезд. Иллюстративное фото: НикВести

Два поезда из Николаева сегодня значительно опаздывают. Поезд до Львова задерживается более чем на 12 часов, а до Киева — на три часа. Всего в Украине задерживаются более 20 поездов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Укрзализниці».

Больше всего от графика отстает именно поезд «Николаев — Львов», его задержка составляет +12:20. Ориентировочное время прибытия — 20:38.

Еще один николаевский рейс — №121/122 «Николаев — Киев» — задерживается на три часа. Сейчас он имеет статус «готовится», а прогноз времени прибытия не указан.

Поезда, которые опаздывают в Украине, 9 сентября 2026 года. Скриншот: сайт «Укрзалізниці»

Среди других поездов с наибольшей задержкой:

№31/32 «Запорожье — Перемышль» — +4 часа 53 минуты;

№ 3/4 «Днепр — Ужгород» — +4 часа 52 минуты;

№43/44 «Днепр — Ивано-Франковск» — +3 часа 22 минуты;

№7/8 «Одесса — Харьков» — +3 часа 4 минуты;

№143/144 «Сумы — Рахов» — +2 часа 43 минуты;

№39/40 «Запорожье — Солотвино» — +2 часа 6 минут.

«Укрзалізниця» отмечает, что время задержки рассчитывается автоматически и может меняться. На него влияют, в частности, воздушные тревоги, эвакуации и объезды. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией перед поездкой. Официальная причина именно этих задержек в сервисе пока не указана.

Напомним, что Николаев в ночь с 8 на 9 сентября подвергся одному из самых сильных ударов в 2026 году. Российские войска атаковали город и область ракетами «Искандер», БПЛА «Бандероль» и «Шахедами», управляемыми авиабомбами, а отдельные населённые пункты — FPV-дронами.