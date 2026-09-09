 «Яма на яме», — Сенкевич поручил отремонтировать дорогу возле городка «Сказка» в Николаеве

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«Яма на яме», — Сенкевич поручил отремонтировать дорогу возле городка «Сказка» в Николаеве

Стан дороги між обласним палацом культури та дитячим містечком «Казка», 9 вересня 2026 рік, фото «НикВести»Состояние дороги между областным дворцом культуры и детским городком «Сказка», 9 сентября 2026 года, фото «НикВести»

В Николаеве планируют провести ямочный ремонт дороги между областным дворцом культуры и детским городком «Сказка». Речь идет о проезде от площади Судостроителей в направлении улицы Панаса Саксаганского.

Соответствующее поручение во время аппаратного совещания 7 сентября дал городской голова Александр Сенкевич, пишут «НикВести».

Стан дороги між обласним палацом культури та дитячим містечком «Казка», 9 вересня 2026 рік, фото «НикВести»Состояние дороги между областным дворцом культуры и детским городком «Сказка», 9 сентября 2026 года, фото «НикВести»
Стан дороги між обласним палацом культури та дитячим містечком «Казка», 9 вересня 2026 рік, фото «НикВести»Состояние дороги между областным дворцом культуры и детским городком «Сказка», 9 сентября 2026 года, фото «НикВести»
Стан дороги між обласним палацом культури та дитячим містечком «Казка», 9 вересня 2026 рік, фото «НикВести»Состояние дороги между областным дворцом культуры и детским городком «Сказка», 9 сентября 2026 года, фото «НикВести»
Стан дороги між обласним палацом культури та дитячим містечком «Казка», 9 вересня 2026 рік, фото «НикВести»Состояние дороги между областным дворцом культуры и детским городком «Сказка», 9 сентября 2026 года, фото «НикВести»

Мэр отметил, что сейчас во дворце культуры не проводят крупных публичных мероприятий, однако там продолжают работать кружки, куда родители привозят детей, а также проходят отдельные мероприятия, на которые приезжают гости из других городов.

— Нужно провести там ямочный ремонт, чтобы подъезд был нормальным. Ведь там, в том числе, иногда проводятся различные мероприятия, например, какой-то чемпионат по бальным танцам. Туда приезжают наши гости из соседних городов и видят эти «яма на яме». Особенно после дождя — там ещё и лужи, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, администрация Корабельного района объявила тендер на капитальный ремонт внутриквартальных проездов по улице Океановской, 14, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2 в Николаеве. Это вторая очередь работ, стоимость которых оценивается в 8,9 миллиона гривен.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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