«Яма на яме», — Сенкевич поручил отремонтировать дорогу возле городка «Сказка» в Николаеве
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- Юлия БойченкоРепортер
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В Николаеве планируют провести ямочный ремонт дороги между областным дворцом культуры и детским городком «Сказка». Речь идет о проезде от площади Судостроителей в направлении улицы Панаса Саксаганского.
Соответствующее поручение во время аппаратного совещания 7 сентября дал городской голова Александр Сенкевич, пишут «НикВести».
Мэр отметил, что сейчас во дворце культуры не проводят крупных публичных мероприятий, однако там продолжают работать кружки, куда родители привозят детей, а также проходят отдельные мероприятия, на которые приезжают гости из других городов.
— Нужно провести там ямочный ремонт, чтобы подъезд был нормальным. Ведь там, в том числе, иногда проводятся различные мероприятия, например, какой-то чемпионат по бальным танцам. Туда приезжают наши гости из соседних городов и видят эти «яма на яме». Особенно после дождя — там ещё и лужи, — сказал Александр Сенкевич.
Напомним, администрация Корабельного района объявила тендер на капитальный ремонт внутриквартальных проездов по улице Океановской, 14, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2 в Николаеве. Это вторая очередь работ, стоимость которых оценивается в 8,9 миллиона гривен.
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