В Николаеве ищут подрядчика, который почти за ₴9 млн отремонтирует проезды на Океановской

Внутриквартальные проезды по ул. Океановской планируется отремонтировать за ₴8 млн. Фото: НикВести

Администрация Корабельного района объявила тендер на капремонт внутриквартальных проездов по улице Океановской, 14, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2 в Николаеве. Это вторая очередь работ, стоимость которых оценивается в 8,9 миллиона гривен.

Об этом говорится в системе публичных закупок Prozorro.

Весной 2025 года администрация проводила тендер с ожидаемой стоимостью 5 171 570 гривен. Это была первая очередь работ по ул. Океанской. Работы заказывались до 31 декабря 2025 года на площади 2301 квадратных метров.

Единственным участником торгов было ООО «Билд роад». Договор заключили на сумму 5 156 089 гривен, что на 15 481 гривен меньше ожидаемой стоимости.

По данным Opendatabot, компания ООО «Билд роад» зарегистрирована в Николаеве в марте 2024 года с уставным капиталом 100 тысяч гривен. Руководитель предприятия — Павел Лаврентьев, а владельцы — Дмитрий Басистый, Андрей Гурко и Андрей Гончаренко.

Тендер 2025 года на капремонт внутриквартальных проездов на Океановской. Скриншот из Prozorro Тендер 2025 года на капитальный ремонт внутриквартальных проездов на улице Океановской. Скриншот с Prozorro

31 августа 2026 года администрация Корабельного района объявила закупку на вторую очередь работ по ул. Океановской. Предложения принимаются до 15 сентября.

Внутриквартальные проезды по ул. Океановской планируется отремонтировать за ₴9 млн. Фото: НикВести Внутриквартальные проезды по ул. Океановской планируется отремонтировать за ₴9 млн. Фото: НикВести Внутриквартальные проезды по ул. Океанской планируется отремонтировать за ₴9 млн. Фото: НикВести

Ожидаемая стоимость работ составляет 8 967 112 гривен. Их заказывают до 31 декабря 2027 года. Ремонт будет проводиться на площади 2950 квадратных метров.

Новый тендер на капитальный ремонт внутриквартальных проездов на Океановской. Скриншот с Prozorro

Напомним, администрация Заводского района провела тендер на капитальный ремонт внутриквартальных проездов по улице Дачной, 11-13-А и улице Курортной, 10-12-А. Единственным участником торгов стала фирма депутата Николаевского облсовета Сергея Шульгача — частное предприятие «БФ «Совар групп», которое предложило выполнить работы за 3,88 миллиона гривен.

С этим предприятием заключили договор. На сегодняшний день работы уже выполнены.