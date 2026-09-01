Будки, миски и мусор: жители Николаева пожаловались на «приют» для животных под балконами

В Николаеве жители пожаловались на мусор и будки для животных под балконами. Фото: Contact Center при Николаевском городском совете

В Николаеве жильцы дома по адресу проспект Мира, 56 пожаловались на мусор и антисанитарию под балконами. Администрация Ингульского района обратилась к управляющей компании с требованием привести территорию в порядок.

В Contact Center при Николаевском городском совете жалобу написал Сергей Стадниченко.

По его словам, под балконами обустроили самодельные будки, оставляют коробки и миски для кормления животных, а остатки еды гниют и могут привлекать мух и грызунов.

В Николаеве жители пожаловались на мусор и будки для животных под балконами. Фото: Contact Center при Николаевском городском совете В Николаеве жители пожаловались на мусор и будки для животных под балконами. Фото: Contact Center при Николаевском городском совете

Также мужчина отметил, что часть жителей самовольно использует территорию под балконами для хранения различных предметов и кормления животных.

— Прошу направить инспекцию по благоустройству или обязать обслуживающую организацию убрать посторонние предметы и навести порядок на придомовой территории, — пожаловался мужчина.

В ответе администрации Ингульского района сообщили, что сотрудники выезжали на место и осмотрели территорию. После этого было направлено обращение в управляющую компанию ООО «Город для людей — Николаев».

— Сотрудниками администрации в соответствии с предоставленными полномочиями подготовлено и направлено письмо руководству управляющей компании ООО «Город для людей — Николаев» о приведении прилегающей территории указанного в обращении дома в надлежащее санитарное состояние и о том, чтобы держать данный вопрос на контроле, — говорится в ответе.

Письмо администрации Ингульского района в управляющую компанию. Фото: Contact Center при Николаевском городском совете

Напомним, что ранее в Ингульском районе Николаева жители многоэтажного дома на проспекте Мира, 70-Б вновь жалуются на соседа, который с прошлого года не демонтировал во дворе незаконно установленные парковочные места.