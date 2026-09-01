 Будки, миски и мусор: жители Николаева пожаловались на «приют» для животных под балконами

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Главная Новости Общество 8:14, 01 сентября, 2026

Будки, миски и мусор: жители Николаева пожаловались на «приют» для животных под балконами

У Миколаєві мешканці поскаржилися на сміття та будки для тварин під балконами. Фото: Contact Center при Миколаївській міській радіВ Николаеве жители пожаловались на мусор и будки для животных под балконами. Фото: Contact Center при Николаевском городском совете

В Николаеве жильцы дома по адресу проспект Мира, 56 пожаловались на мусор и антисанитарию под балконами. Администрация Ингульского района обратилась к управляющей компании с требованием привести территорию в порядок.

В Contact Center при Николаевском городском совете жалобу написал Сергей Стадниченко.

По его словам, под балконами обустроили самодельные будки, оставляют коробки и миски для кормления животных, а остатки еды гниют и могут привлекать мух и грызунов.

У Миколаєві мешканці поскаржилися на сміття та будки для тварин під балконами. Фото: Contact Center при Миколаївській міській радіВ Николаеве жители пожаловались на мусор и будки для животных под балконами. Фото: Contact Center при Николаевском городском совете
У Миколаєві мешканці поскаржилися на сміття та будки для тварин під балконами. Фото: Contact Center при Миколаївській міській радіВ Николаеве жители пожаловались на мусор и будки для животных под балконами. Фото: Contact Center при Николаевском городском совете

Также мужчина отметил, что часть жителей самовольно использует территорию под балконами для хранения различных предметов и кормления животных.

— Прошу направить инспекцию по благоустройству или обязать обслуживающую организацию убрать посторонние предметы и навести порядок на придомовой территории, — пожаловался мужчина.

В ответе администрации Ингульского района сообщили, что сотрудники выезжали на место и осмотрели территорию. После этого было направлено обращение в управляющую компанию ООО «Город для людей — Николаев».

— Сотрудниками администрации в соответствии с предоставленными полномочиями подготовлено и направлено письмо руководству управляющей компании ООО «Город для людей — Николаев» о приведении прилегающей территории указанного в обращении дома в надлежащее санитарное состояние и о том, чтобы держать данный вопрос на контроле, — говорится в ответе.

Лист адміністрації Інгульського району до управліючої компанії. Фото: Contact Center при Миколаївській міській радіПисьмо администрации Ингульского района в управляющую компанию. Фото: Contact Center при Николаевском городском совете

Напомним, что ранее в Ингульском районе Николаева жители многоэтажного дома на проспекте Мира, 70-Б вновь жалуются на соседа, который с прошлого года не демонтировал во дворе незаконно установленные парковочные места.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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