«Николаевводоканал» планирует потратить почти ₴6 млн на детали для ремонта аварийных сетей

Поврежденные соленой водой трубы, хранящиеся на предприятии «Николаевводоканал», август 2024 года, фото «НикВести»

Городское коммунальное предприятие «Николаевводоканал» объявило тендер на закупку более 2,5 тысячи ремонтных хомутов различных размеров. На них планируется потратить почти 6 миллионов гривен.

Соответствующее объявление было опубликовано в системе публичных закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, «Николаевводоканал» планирует приобрести 2 581 ремонтный хомут из нержавеющей стали различных диаметров и длины. В частности, в перечне есть хомуты для труб диаметром от 56 до 330 миллиметров.

Самые крупные партии — 448 хомутов для труб диаметром 108–118 миллиметров и 446 хомутов диаметром 113–123 миллиметра. Еще 446 хомутов предназначены для труб того же диаметра, но другой длины.

Также предприятие планирует приобрести 165 хомутов для труб диаметром 165–175 миллиметров и длиной 300 миллиметров, 156 — такого же диаметра, но длиной 200 миллиметров, 126 — диаметром 219–229 миллиметров и ещё 120 — такого же диаметра, но другой длины.

Отдельными позициями в закупке предусмотрены 70 хомутов диаметром 135–145 миллиметров, 24 — диаметром 320–330 миллиметров, шесть — 265–285 миллиметров, восемь — 215–225 миллиметров и два — 159–170 миллиметров.

Объявление тендера на закупку более 2,5 тысяч ремонтных хомутов. Скриншот с Prozorro

В качестве места поставки в тендерной документации указан адрес: Николаев, ул. Маршала Василевского (9-я Слободская), 67/1. «Николаевводоканал» в комментарии «НикВести» отметил, что указанный адрес является местом доставки запчастей на базу предприятия.

Также в пресс-службе водоканала отметили, что закупка ремонтных хомутов необходима для формирования аварийного запаса предприятия. Их будут использовать для оперативной ликвидации утечек и аварий на водопроводных и канализационных сетях.

— Хомуты предназначены для экстренного перекрытия утечек и ликвидации аварий на водопроводах при обнаружении трещин или переломов труб, оперативного соединения участков трубопроводов, а также соединения труб из различных материалов — чугуна, стали, пластика и железобетона, — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что наличие хомутов разных диаметров позволит ремонтным бригадам оперативнее проводить аварийные работы с минимальным временем отключения воды.

В «Водоканале» также отметили, что материалы будут использоваться по всему Николаеву, в частности в Корабельном, Ингульском, Центральном и Заводском районах. По информации предприятия, это связано со значительным износом городских сетей: более 80% сетей водоотведения и значительная часть водопроводов были построены еще в 1970–1980-х годах, поэтому аварийные ситуации могут возникать на разных участках города.

Хомуты будут использоваться по мере возникновения аварий после их поставки на склады предприятия. В «Водоканале» отметили, что аварийные ремонтные бригады работают круглосуточно.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 5 976 234,39 гривны. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 20 календарных дней со дня подачи заявки «Николаевводоканалом», а оплата — в течение 30 календарных дней после поставки отдельной партии.

Конечный срок подачи тендерных предложений — 21 августа 2026 года в 10:00. Поставить товар должны до 31 декабря 2026 года.

Отметим, что в Николаеве после аварийно-восстановительных работ на сетях «Николаевводоканала» в настоящее время остаются 370 участков, где необходимо восстановить благоустройство. Из них на 355 участках требуется восстановить асфальтовое покрытие.

Напомним, что ежегодно «Николаевводоканал» объявляет тендер на восстановление асфальтобетонного покрытия после собственных ремонтов сетей, и суммы на эти работы каждый раз различаются.

Так, в январе 2026 года «Николаевводоканал» объявил о поиске подрядчика на восстановление дорог на сумму 13,1 миллиона гривен — на тот момент насчитывалось 460 адресов, где предприятие еще не восстановило дорожное покрытие после ремонта сетей. В ноябре 2025 года на аналогичные работы выделяли 8 миллионов гривен — это была самая небольшая сумма за последние годы.

Еще раньше, в апреле 2025 года, «Водоканал» искал подрядчика на сумму 13,9 миллиона гривен для тех же целей, а в феврале 2024 года на восстановление дорог после ремонта сетей водоснабжения планировали потратить почти 29 миллионов гривен — это самая большая сумма из тех, что фигурировали в подобных тендерах.