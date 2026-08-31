Вместо грунтовой — щебневая: на 9 км дороги между селами в Николаевской области планируют потратить ₴9,2 млн

Ремонт дорог в Николаевской области, архивное фото «НикВести»

В Степовской громаде Николаевской области планируют отремонтировать 8,9 километра дороги между Новокатериновкой и Катериновкой. Сейчас она имеет грунтовое покрытие, а после ремонта там планируется обустроить дорогу из песчано-щебеночной смеси.

Об этом пишет «НикВести» со ссылкой на данные системы Prozorro.

На работы Степовский сельский совет готов потратить 9,15 миллиона гривен, говорится в тендерной документации. Завершить ремонт должны до 17 декабря 2026 года.

Дорога соединяет два села Катериновского старостинского округа: в Новокатериновке проживают 708 человек, в Катериновке — 540, сообщил «НикВести» председатель Николаевской районной военной администрации Максим Кашуба.

— Сейчас дорога между ними грунтовая, а в непогоду движение транспорта по ней практически невозможно, — добавил он.

Из-за этого жителям Новокатериновки, чтобы добраться до центра общины — села Степовое, приходится ехать другим маршрутом через Песчаный Брод, Ставки и Староалексеевку. Это около 35 километров в одну сторону. По этому же маршруту детей возят на школьном автобусе.

Расположение сел Новокатериновка, Катериновка и Степовое. Скриншот из Google Maps

Согласно тендеру, асфальта на дороге не будет. Сначала необходимо подготовить дорожное полотно, после чего уложить однослойное покрытие из песчано-щебеночной смеси толщиной 12 сантиметров. Общая площадь такого покрытия — 35,6 тысячи квадратных метров. Также подрядчик должен укрепить обочины вдоль всех 8,9 километра дороги.

Перед этим вдоль дороги планируется расчистить территорию: обрезать деревья, убрать сухие и аварийные деревья и выкорчевать пни.

Ремонт будет оплачиваться из бюджета Степовской громады. В документах указано, что 9,15 миллиона гривен — ожидаемая стоимость без НДС, а с налогом она составляет около 10,99 миллиона гривен.

Этот участок — лишь часть маршрута до Степового. Как сообщил Максим Кашуба, в дальнейшем также планируется отремонтировать около двух километров дороги между Катериновкой и Степовым. Если эти работы будут выполнены, расстояние от Новокатериновки до центра общины составит около 11 километров вместо 35 километров дороги.

Напомним, в городском совете прогнозируют, что с приходом осенних дождей дороги Николаева снова начнут покрываться ямами. Сейчас в городском бюджете нет средств на их ремонт.