 В Южноукраинске открыли «Символ надежды» в честь пленных и пропавших без вести военнослужащих

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Главная Новости Общество 13:23, 07 сентября, 2026

В Южноукраинске открыли «Символ надежды» в честь пленных и пропавших без вести военнослужащих

У Південноукраїнську відкрили «Символ Надії». Фото Суспільне МиколаївВ Южноукраинске открыли «Символ надежды». Фото: «Суспильне Николаев»

В Южноукраинске в Николаевской области открыли памятный знак «Символ надежды», посвященный военнослужащим общины, которые находятся в российском плену или считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает «Суспильне Николаев».

Основой мемориала стало металлическое дерево в форме сердца, рядом с которым установили скамейки с тематическими табличками и стулья с портретами защитников.

Во время мероприятия родственники военнослужащих вешали на металлическое дерево жетоны с именами близких, которых ждут дома.

У Південноукраїнську відкрили «Символ Надії». Фото Суспільне МиколаївВ Южноукраинске открыли «Символ надежды». Фото «Суспильне Николаев»
У Південноукраїнську відкрили «Символ Надії». Фото Суспільне МиколаївВ Южноукраинске открыли «Символ надежды». Фото «Суспильне Николаев»

К мероприятию также присоединились освобожденные из плена защитники Евгений Боднар и Сергей Братищенко, а духовенство провело совместную молитву.

Дочь погибшего военнослужащего Виктория Буковская отметила, что семьи пропавших и пленных бойцов проявляют стойкость и продолжают надеяться на возвращение своих родных.

У Південноукраїнську відкрили «Символ Надії». Фото Суспільне МиколаївВ Южноукраинске открыли «Символ надежды». Фото «Суспильне Николаев»

Напомним, что в Южноукраинске создадут пространство для чествования без вести пропавших и военнопленных защитников — «Символ надежды».

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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