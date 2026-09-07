В Южноукраинске открыли «Символ надежды» в честь пленных и пропавших без вести военнослужащих
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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В Южноукраинске в Николаевской области открыли памятный знак «Символ надежды», посвященный военнослужащим общины, которые находятся в российском плену или считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает «Суспильне Николаев».
Основой мемориала стало металлическое дерево в форме сердца, рядом с которым установили скамейки с тематическими табличками и стулья с портретами защитников.
Во время мероприятия родственники военнослужащих вешали на металлическое дерево жетоны с именами близких, которых ждут дома.
К мероприятию также присоединились освобожденные из плена защитники Евгений Боднар и Сергей Братищенко, а духовенство провело совместную молитву.
Дочь погибшего военнослужащего Виктория Буковская отметила, что семьи пропавших и пленных бойцов проявляют стойкость и продолжают надеяться на возвращение своих родных.
Напомним, что в Южноукраинске создадут пространство для чествования без вести пропавших и военнопленных защитников — «Символ надежды».
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