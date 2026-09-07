В Южноукраинске открыли «Символ надежды» в честь пленных и пропавших без вести военнослужащих

В Южноукраинске открыли «Символ надежды». Фото: «Суспильне Николаев»

В Южноукраинске в Николаевской области открыли памятный знак «Символ надежды», посвященный военнослужащим общины, которые находятся в российском плену или считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает «Суспильне Николаев».

Основой мемориала стало металлическое дерево в форме сердца, рядом с которым установили скамейки с тематическими табличками и стулья с портретами защитников.

Во время мероприятия родственники военнослужащих вешали на металлическое дерево жетоны с именами близких, которых ждут дома.

В Южноукраинске открыли «Символ надежды». Фото «Суспильне Николаев» В Южноукраинске открыли «Символ надежды». Фото «Суспильне Николаев»

К мероприятию также присоединились освобожденные из плена защитники Евгений Боднар и Сергей Братищенко, а духовенство провело совместную молитву.

Дочь погибшего военнослужащего Виктория Буковская отметила, что семьи пропавших и пленных бойцов проявляют стойкость и продолжают надеяться на возвращение своих родных.

В Южноукраинске открыли «Символ надежды». Фото «Суспильне Николаев»

Напомним, что в Южноукраинске создадут пространство для чествования без вести пропавших и военнопленных защитников — «Символ надежды».