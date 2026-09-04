 В Южноукраинске разработали программу поддержки переселенцев — трехлетний бюджет расписали на ₴4,5 млн

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Главная Новости Самоуправление 18:15, 04 сентября, 2026

В Южноукраинске разработали программу поддержки переселенцев — трехлетний бюджет расписали на ₴4,5 млн

Модульне містечко для медиків, які є ВПО, у Костянтинівці. Фото: Південноукраїнська міська радаМодульный городок для медиков, являющихся ВПЛ, в Константиновке. Фото: Южноукраинский городской совет

Южноукраинский городской совет разработал Комплексную программу поддержки внутренне перемещенных лиц. Ее предлагают утвердить до 2028 года. Основной проблемой в программе называют обеспечение жильем из-за нехватки свободных помещений.

Об этом говорится в проекте решения Южноукраинского горсовета.

В проекте решения отмечается, что на территории Южноукраинской общины зарегистрировано 3372 внутренних переселенцев. Помимо их интеграции, отдельным вопросом является обеспечение их жильем.

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«В то же время оценка реальных потребностей и возможностей общины в обеспечении доступа к жилью значительно затруднена из-за отсутствия свободных жилых помещений», — говорится в проекте решения.

Поэтому предлагают внедрить комплексную программу. Основными задачами ставят создание условий в общинах для удовлетворения базовых потребностей ВПЛ, обеспечение их социальной адаптации на начальном этапе, расселение, доступ к психологической помощи и реабилитации, медицине, образованию.

Программу намерены реализовать за счет средств бюджета Южноукраинской общины и других источников, не запрещенных законом. Средства планируют предусматривать ежегодно при формировании бюджета.

В плане реализации программы указан прогнозируемый бюджет на три года. Общий объем расходов расписан на 4,5 миллиона гривен:

  • Организация мест компактного проживания ВПЛ — 300 тысяч гривен (по 100 тысяч в год).
  • Проведение ремонта жилья — 450 тысяч гривен (по 150 тысяч в год).
  • Привлечение международной технической помощи, средств международных финансовых организаций для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц при софинансировании с общинами — 1,5 миллиона гривен (по 500 тысяч).
  • Обеспечение ВПЛ социальными услугами, социальными выплатами, реализацией их прав и свобод — 450 тысяч гривен (2026 год — 100 тысяч, 2027 — 150 тысяч, 2028 — 200 тысяч).
  • Предоставление гуманитарной помощи, одежды, продуктовых наборов, горячего питания — 450 тысяч гривен (2026 год — 100 тысяч, 2027 — 150 тысяч, 2028 — 200 тысяч).
  • Материальная помощь ВПЛ — 450 тысяч гривен (2026 год — 100 тысяч, 2027 — 150 тысяч, 2028 — 200 тысяч).
  • Оздоровление и отдых детей, зарегистрированных в качестве ВПЛ — 450 тысяч гривен (2026 год — 100 тысяч, 2027 — 150 тысяч, 2028 — 200 тысяч).
  • Обеспечение внутренне перемещенных лиц медицинской помощью в соответствии с программами общины — 450 тысяч гривен (2026 год — 100 тысяч, 2027 — 150 тысяч, 2028 — 200 тысяч).

Также в программе указали, что планурется без финансирования местного бюджета, в частности: мониторинг и распределение жилья для переселенцев, привлечение к грантовым программам по открытию или расширению собственного бизнеса, обеспечение внутренне перемещенных лиц медицинской помощью в соответствии с программами государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Модульные дома для ВПЛ

Напомним, в 2024 году в Южноукраинске начали устанавливать первые модульные дома для ВПЛ. Впоследствии стало известно, что для реализации этого проекта городу необходимо не менее 2 миллионов гривен.

Каждый из домиков оснащен централизованными системами водоснабжения и водоотведения, электроснабжением, а также электрическим отоплением от конвектора, сообщили в городском совете. Внутри: необходимая мебель, сантехника и бытовая техника, что позволяет обеспечить переселенцам комфортное проживание сразу после заселения.

В апреле 2025 года девять семей внутренне перемещенных лиц заселились в такие дома. Их разместили в домах, построенных при финансовой поддержке швейцарской Ассоциации помощи украинцам «Помощь Украине».

В апреле 2026 года стало известно, что переселенцы в модульных городках не могут оформить льготный тариф на оплату отопления, предусмотренный для многоквартирных домов, из-за коллизий в законах. Николаевский облсовет обратился по этому поводу в Кабмин, поскольку таких городков в области уже много.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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