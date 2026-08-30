В Николаевской области в результате атаки «Шахеда» ранен мужчина и загорелся склад

Последствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Сегодня днём, 30 августа, российские войска атаковали БПЛА типа «Шахед» в Николаевском районе. В результате обстрела ранения получил 44-летний мужчина.

Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.

Мужчина госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

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Также в результате удара повреждено складское помещение, на объекте возник пожар.

Николаевская область подверглась массированной атаке 29 августа

29 августа россияне атаковали энергетические объекты Николаевской области ракетами «Шахед». Из-за повреждения электросетей в Николаеве и населенных пунктах Николаевского и Баштанского районов произошли аварийные отключения. По предварительным данным, без электроэнергии остались более 300 тысяч абонентов.

Из-за отключения электроэнергии в Николаеве временно не работали трамваи и троллейбусы. Пассажиров перевозили 37 троллейбусов PTS, которые могут преодолевать до 20 километров на автономном ходу. Для их работы и зарядки использовались дизельные генераторы.

Несмотря на отсутствие электроэнергии, в городе продолжали работать больницы, пункты выдачи очищенной воды и светофоры с автономным питанием. Городские службы также оказывали помощь жителям после атаки.

Помимо энергетических объектов, россияне нанесли удар по хозяйственному супермаркету в Николаеве. После атаки там возник пожар, который ликвидировали спасатели.

Вечером 29 августа российские войска атаковали Николаевский район ударными беспилотниками «Shahed». В Николаевском районе под ударом оказалось предприятие пищевой промышленности.