 Россияне обстреляли Николаевский район — пострадал мужчина, загорелись грузовики

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Главная Новости Оборона 21:49, 31 августа, 2026

Россияне обстреляли Николаевский район — пострадал мужчина, загорелись грузовики

Росіяни атакували Миколаївський район — постраждав чоловік, загорілися вантажівкиРоссияне атаковали Николаевский район — пострадал мужчина, загорелись грузовики. Иллюстративное фото ГСЧС

Сегодня вечером, 31 августа, россияне атаковали «Шахедами» Николаевский район. В результате атаки ранен 54-летний мужчина.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов.

Медики оказали помощь пострадавшему мужчине. Его состояние оценивается как стабильное.

«Дальнейшее лечение мужчина будет проходить амбулаторно», — сообщили в Николаевской ОВА.

Кроме того, в результате атаки загорелся грузовой автотранспорт.

Напомним, 31 августа в Николаевском районе в результате российской атаки ударными беспилотниками были повреждены склады, семь грузовых и два легковых автомобиля.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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