Россияне обстреляли Николаевский район — пострадал мужчина, загорелись грузовики
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- Юлия ЛукьяненкоРепортерка
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Сегодня вечером, 31 августа, россияне атаковали «Шахедами» Николаевский район. В результате атаки ранен 54-летний мужчина.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов.
Медики оказали помощь пострадавшему мужчине. Его состояние оценивается как стабильное.
«Дальнейшее лечение мужчина будет проходить амбулаторно», — сообщили в Николаевской ОВА.
Кроме того, в результате атаки загорелся грузовой автотранспорт.
Напомним, 31 августа в Николаевском районе в результате российской атаки ударными беспилотниками были повреждены склады, семь грузовых и два легковых автомобиля.
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