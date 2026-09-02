 В Николаеве в результате атаки повреждены 15 домов, — мэр показал, как город устраняет последствия

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Главная Новости Оборона 15:05, 02 сентября, 2026

В Николаеве в результате атаки повреждены 15 домов, — мэр показал, как город устраняет последствия

Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаПоследствия обстрелов Николаева 2 сентября 2026 года. Фото: Николаевский городской совет

В результате атак на Николаев 2 сентября, по предварительным данным, повреждены 15 жилых домов. В частности, выбито около 90 окон, в шести домах повреждены крыши, еще в одном — внешняя стена.

О последствиях атаки сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаПоследствия атак на Николаев 2 сентября 2026 года. Фото: Николаевский городской совет
Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаПоследствия атак по Николаеву 2 сентября 2026 года. Фото: Николаевский городской совет

По его словам, обошлось без погибших и раненых. На месте уже работают коммунальные и другие необходимые службы.

— К счастью, обошлось без жертв. Это самое главное. Все необходимые службы уже работают на месте. Специалисты осматривают поврежденные дома, фиксируют последствия атаки и помогают жителям, — отметил он.

Мэр также напомнил, что владельцам поврежденного жилья необходимо подать заявление на обследование имущества.

Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаПоследствия атак по Николаеву 2 сентября 2026 года. Фото: Николаевский городской совет
Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаПоследствия атак по Николаеву 2 сентября 2026 года. Фото: Николаевский городской совет
Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаПоследствия атак по Николаеву 2 сентября 2026 года. Фото: Николаевский городской совет
Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаПоследствия атак на Николаев 2 сентября 2026 года. Фото: Николаевский городской совет
Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаПоследствия атак на Николаев 2 сентября 2026 года. Фото: Николаевский городской совет
Наслідки атак по Миколаєву 2 вересня 2026 року. Фото: Миколаївська міська радаПоследствия атак по Николаеву 2 сентября 2026 года. Фото: Николаевский городской совет

Напомним, утром 2 сентября россияне атаковали Николаев, предположительно, с помощью беспилотника «Shahed». В результате удара повреждены семь жилых домов и три автомобиля.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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