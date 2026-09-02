В Николаеве в результате атаки повреждены 15 домов, — мэр показал, как город устраняет последствия
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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В результате атак на Николаев 2 сентября, по предварительным данным, повреждены 15 жилых домов. В частности, выбито около 90 окон, в шести домах повреждены крыши, еще в одном — внешняя стена.
О последствиях атаки сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
По его словам, обошлось без погибших и раненых. На месте уже работают коммунальные и другие необходимые службы.
— К счастью, обошлось без жертв. Это самое главное. Все необходимые службы уже работают на месте. Специалисты осматривают поврежденные дома, фиксируют последствия атаки и помогают жителям, — отметил он.
Мэр также напомнил, что владельцам поврежденного жилья необходимо подать заявление на обследование имущества.
Напомним, утром 2 сентября россияне атаковали Николаев, предположительно, с помощью беспилотника «Shahed». В результате удара повреждены семь жилых домов и три автомобиля.
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