Семь домов и три автомобиля пострадали в результате утренней атаки на Николаев
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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Сегодня утром, 2 сентября, россияне атаковали Николаев, предположительно, с помощью беспилотника «Shahed». В результате удара повреждены семь жилых домов и три автомобиля.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Один из автомобилей загорелся после атаки. Спасатели оперативно потушили пожар. Еще два транспортных средства получили повреждения. На данный момент информации о пострадавших нет, отметили в ГСЧС Николаевской области.
Напомним, что за прошедшие сутки россияне несколько раз атаковали Николаевский район беспилотниками и крылатой ракетой. Кроме того, область подверглась атаке ударными беспилотниками «Shahed».
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