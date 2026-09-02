 Семь домов и три автомобиля пострадали в результате утренней атаки на Николаев

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Главная Новости Оборона 12:15, 02 сентября, 2026

Семь домов и три автомобиля пострадали в результате утренней атаки на Николаев

Наслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: Миколаївська ОВАПоследствия обстрела Николаева 2 сентября. Фото: Николаевская ОГА

Сегодня утром, 2 сентября, россияне атаковали Николаев, предположительно, с помощью беспилотника «Shahed». В результате удара повреждены семь жилых домов и три автомобиля.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Один из автомобилей загорелся после атаки. Спасатели оперативно потушили пожар. Еще два транспортных средства получили повреждения. На данный момент информации о пострадавших нет, отметили в ГСЧС Николаевской области.

Наслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: ДСНСПоследствия обстрела Николаева 2 сентября. Фото: ГСЧС
Наслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: Миколаївська ОВАПоследствия обстрела Николаева 2 сентября. Фото: Николаевская ОВА
Наслідки обстрілу Миколаєва 2 вересня. Фото: Миколаївська ОВАПоследствия обстрела Николаева 2 сентября. Фото: Николаевская ОГА

Напомним, что за прошедшие сутки россияне несколько раз атаковали Николаевский район беспилотниками и крылатой ракетой. Кроме того, область подверглась атаке ударными беспилотниками «Shahed».

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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