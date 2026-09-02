Семь домов и три автомобиля пострадали в результате утренней атаки на Николаев

Последствия обстрела Николаева 2 сентября. Фото: Николаевская ОГА

Сегодня утром, 2 сентября, россияне атаковали Николаев, предположительно, с помощью беспилотника «Shahed». В результате удара повреждены семь жилых домов и три автомобиля.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Один из автомобилей загорелся после атаки. Спасатели оперативно потушили пожар. Еще два транспортных средства получили повреждения. На данный момент информации о пострадавших нет, отметили в ГСЧС Николаевской области.

Последствия обстрела Николаева 2 сентября. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Николаева 2 сентября. Фото: Николаевская ОВА

Последствия обстрела Николаева 2 сентября. Фото: Николаевская ОГА

Напомним, что за прошедшие сутки россияне несколько раз атаковали Николаевский район беспилотниками и крылатой ракетой. Кроме того, область подверглась атаке ударными беспилотниками «Shahed».