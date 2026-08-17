 Россия вновь нанесла удар по порту недалеко от Николаева: повреждено гражданское судно

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Главная Новости Оборона 16:21, 17 августа, 2026

Россия вновь нанесла удар по порту недалеко от Николаева: повреждено гражданское судно

Судна. Ілюстративне фото: elevatorist.comСуда. Иллюстративное фото: elevatorist.com

В понедельник, 17 августа, российские войска атаковали с помощью беспилотника портовую инфраструктуру Николаевского района. В результате удара повреждено гражданское судно, люди не пострадали.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

«Сегодня днём враг атаковал БПЛА типа «Shahed» портовую инфраструктуру Николаевского района. Повреждено гражданское судно. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Напомним, что в июле 2026 года усилились удары по морским судам и портовой инфраструктуре в Николаевской и Одесской областях.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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