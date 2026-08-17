Россия вновь нанесла удар по порту недалеко от Николаева: повреждено гражданское судно
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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В понедельник, 17 августа, российские войска атаковали с помощью беспилотника портовую инфраструктуру Николаевского района. В результате удара повреждено гражданское судно, люди не пострадали.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
«Сегодня днём враг атаковал БПЛА типа «Shahed» портовую инфраструктуру Николаевского района. Повреждено гражданское судно. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Напомним, что в июле 2026 года усилились удары по морским судам и портовой инфраструктуре в Николаевской и Одесской областях.
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