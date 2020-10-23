Претендент на пост Николаевского городского головы от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка заявил, что не пойдет на дебаты кандидатов в мэры Николаева, которые пройдут сегодня вечером в прямом эфире ток-шоу «Битва за місто».

Об этом Владислав Чайка сказал вчера, 22 октября, во время общения с активистами «Национального корпуса». Видеозапись заявления была опубликована в Telegram-канале «NK News».

При этом, Владислав Чайка заявил, что ему есть, что сказать, он никого не боится, но проблема в том, что у него во время, когда запланированы дебаты, уже назначены встречи с избирателями — ведь завтра последний день предвыборной агитации.

— Я вообще никого не боюсь. Мне есть, что сказать. «Битва за місто», если бы хотели меня пригласить - они бы не звонили мне сегодня, и то не мне, а моим помощникам… Вот тут сейчас у нас с вами диалог, а шоу, которое ни о чем не говорит… Я разговариваю с людьми, я провожу встречи… У меня нет никакой трусости, я отвечаю на любые вопросы и на любые ваши предложения. У меня есть свой график. И не надо мне звонить, не надо звонить моим помощникам и приглашать на завтра, когда у меня запланированы встречи. Завтра, вы знаете, последний день предвыборной агитации, - сказал Владислав Чайка.

Отметим, что о подготовке к проведению дебатов кандидатов в мэры Николаева 23 октября главный редактор НикВести и ведущий ток-шоу «Битва за місто» Олег Деренюга заявил на прошлой неделе, 16 октября, в прямом эфире программы, публично пригласив к участию всех кандидатов на пост Николаевского городского головы.

Помимо этого, программа была анонсирована изданием НикВести 21 октября. Для участия в дебатах были приглашены кандидаты на пост Николаевского городского головы Николай Круглов, (партия «Наш край»), Александр Садыков (партия «Миколаївці»), Владислав Чайка (партия «Оппозиционная платформа - За жизнь»), Александр Сенкевич (партия «Пропозиція»), Юрий Гранатуров (партия «За майбутнє») и Татьяна Домбровская (партия «Слуга народа»).

Напомним, ранее Владислав Чайка заявил, что планирует быть мэром Николаева как минимум до 2030 года, то есть две каденции.