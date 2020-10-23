Кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Миколаївці» Александр Садыков обратился к своему оппоненту Владиславу Чайке с призывом прийти на дебаты кандидатов в мэры, которые пройдут сегодня, 23 октября, в прямом эфире программы «Битва зі місто» на НикВести.

Соответствующее видеообращение Александр Садыков опубликовал на своей странице в Facebook.

Обращаясь к Владиславу Чайке, Александр Садыков отметил, что хотя бы за два дня до выборов хотел бы услышать о программе кандидата и узнать о его команде. От отметил, что покойный городской голова Владимир Чайка никогда бы не упустил такой возможности.

– Завтра программа пройдет в очень интересном формате - формате дебатов. Все мои коллеги уже подтвердили свое участие. Но я хотел бы обратиться персонально к одному из участников избирательных перегонов, к Владиславу Чайке. Влад, мы ни разу не видели тебя на этой популярной в Николаеве программе, не услышали о твоей программе, не услышали, кто твоя команда. Я уверен, что твой отец, Владимир Дмитриевич Чайка никогда в жизни не упустил бы такой уникальной возможности пообщаться с избирателями, пообщаться с николаевцами, - сказал Александр Садыков.

Напомним, ранее претендент на пост Николаевского городского головы от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка заявил, что не пойдет на дебаты кандидатов в мэры Николаева, которые пройдут сегодня вечером в прямом эфире ток-шоу «Битва за місто». Владислав Чайка заявил, что ему есть, что сказать, он никого не боится, но проблема в том, что у него во время, когда запланированы дебаты, уже назначены встречи с избирателями — ведь в пятницу последний день предвыборной агитации.

Отметим, что о подготовке к проведению дебатов кандидатов в мэры Николаева 23 октября главный редактор НикВести и ведущий ток-шоу «Битва за місто» Олег Деренюга заявил на прошлой неделе, 16 октября, в прямом эфире программы, публично пригласив к участию всех кандидатов на пост Николаевского городского головы.

Помимо этого, программа была анонсирована изданием НикВести 21 октября. Для участия в дебатах были приглашены кандидаты на пост Николаевского городского головы Николай Круглов, (партия «Наш край»), Александр Садыков (партия «Миколаївці»), Владислав Чайка (партия «Оппозиционная платформа - За жизнь»), Александр Сенкевич (партия «Пропозиція»), Юрий Гранатуров (партия «За майбутнє») и Татьяна Домбровская (партия «Слуга народа»).