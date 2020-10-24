Владислав Чайка, фото Преступности.НЕТ

Претендент на пост Николаевского городского головы от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка заявил, что не захотел участвовать в дебатах кандидатов в мэры Николаева, в прямом эфире программы «Битва за місто», из-за того, что считает их «местечковым шоу», а своих оппонентов «говорунами».

Отметим, что 22 октября, во время общения с активистами «Национального корпуса» Владислав Чайка заявил, что ему есть, что сказать, он никого не боится, но проблема в том, что у него во время, когда запланированы дебаты, уже назначены встречи с избирателями, так как в пятницу был последний день предвыборной агитации.

— Я вообще никого не боюсь. Мне есть, что сказать. «Битва за місто», если бы хотели меня пригласить — они бы не звонили мне сегодня, и то не мне, а моим помощникам… Вот тут сейчас у нас с вами диалог, а шоу, которое ни о чем не говорит… Я разговариваю с людьми, я провожу встречи… У меня нет никакой трусости, я отвечаю на любые вопросы и на любые ваши предложения. У меня есть свой график. И не надо мне звонить, не надо звонить моим помощникам и приглашать на завтра, когда у меня запланированы встречи. Завтра, вы знаете, последний день предвыборной агитации, — сказал Владислав Чайка.

В итоге, в пятницу, 23 октября в ходе проведения встречи с николаевцами Владислав Чайка заявил, что не принял участие в дебатах не потому, что должен был встретиться с избирателями, а потому, что он «не захотел участвовать в шоу и бороться с оппонентами говорунами», которые по его словам, в отличии от него ничего не сделали для Николаева.

— У меня спросили: «Почему вы не идете на шоу Битва за город?» Я привык к тому, что у на всегда есть битва за урожай, за воду, за целину. А почему мы должны биться за город? Вы знаете, мы уже пять лет живем в каком-то шоу, их хватает. Моя задача выходить к людям и встречаться с ними. Я никогда не был публичным человеком, и мне сложно биться с теми говорунами, которые на слазят с экранов телевизоров, радиопередач. Но есть то, чем я их всех превосхожу — я могу показать, что я сделал. Они ничего не могут ничего показать, — заявил Владислав Чайка.

Также он написал в своем Telegram-канале, что считает дебаты в рамках программы «Битва за місто» местечковом ТВ-шоу.

При этом отметим, что другие кандидаты на пост мэра Николаева, а именно Александр Сенкевич, Николай Круглов, Александр Садыков, Юрий Гранутров и Татьяна Домбровская, приняли участие в дебатах.

Александр Садыков Александр Сенкевич

Николай Круглов Юрий Гранатуров Татьяна Домбровская

Помиом этого Александр Сенкевич и Татьяна Домбровская отметили, что для участия в программе «Битва за місто» отказались от приглашения на политическое ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера. Также, для участия в дебатах от участия в телеэфирах на всеукраинских каналах отказались Александр Садыков и Юрий Гаранатуров.