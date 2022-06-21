Бывшему мэру Южноукраинска Валерию Онуфриенко сообщили о подозрении по факту причинения легких телесных повреждений своей заместительнице (ч. 2 ст. 350 УК Украины).

Об этом сообщает Вознесенская окружная прокуратура.

По данным следствия, в марте 2022 года во время проведения совещания по поводу распределения гуманитарной помощи между бывшим мэром и его 41-летней заместительницей возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес женщине несколько ударов, чем причинил легкие телесные повреждения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, 16 июня, депутаты Южноукраинского городского совета признали неудовлетворительной работу мэра Валерия Онуфриенко и досрочно прекратили его полномочия.

Как сообщалось, проект решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Валерия Онуфриенко инициировала глава комиссии по вопросам этики и законности, депутат от «Европейской солидарности» Елена Петрина.

В пояснительной записке к документу она утверждала, что мэр Южноукраинска неоднократно нарушал законодательство и даже избил свою заместительницу Марию Дроздову. Южноукраинская газета «Контакт» также сообщила, что из-за данного случая мэра лишили права носить оружие, которое ему выдали на время действия военного положения.

Напомним, что мэром Валерий Онуфриенко стал в ноябре 2020 года. Он баллотировался от «Слуги народа» и победил с отрывом в 1% голосов. На втором месте в избирательной гонке была кандидат от партии «Сила Людей» Ольга Андреева.