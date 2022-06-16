Сегодня, 16 июня, депутаты Южноукраинского городского совета признали неудовлетворительной работу мэра Валерия Онуфриенко и досрочно прекратили его полномочия.

Это решение путем тайного голосования было поддержано 28 депутатами, сообщает «Южка News».

Отмечается, что проект решения о досрочном прекращении полномочий городского головы был обнародован на официальном сайте города 25 апреля.

Этот вопрос депутаты рассматривали сегодня первым в повестке дня.

Результаты тайного голосования депутатов зачитал глава комиссии Олег Коноплянников: «за» – 28, «против» – 1, недействительных бюллетеней – 1. Всего участвовали в голосовании 30 местных депутатов.

После оглашения результатов мэр Валерий Онуфриенко покинул сессионный зал.

Его полномочия, как городского головы прекращаются с сегодняшнего дня, о чем проинформировала председатель постоянной депутатской комиссии по законности Елена Петрина.

Согласно законодательству обязанности городского головы Южноукраинской городской территориальной громады будет временно исполнять секретарь горсовета — Александр Акуленко.

и.о. мэра Южноукраинска Александр Акуленко

Как сообщалось, проект решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Валерия Онуфриенко инициировала глава комиссии по вопросам этики и законности, депутат от «Европейской солидарности» Елена Петрина.

В пояснительной записке к документу она утверждала, что мэр Южноукраинска неоднократно нарушал законодательство и даже избил свою заместительницу Марию Дроздову. Южноукраинская газета «Контакт» также сообщила, что из-за данного случая мэра лишили права носить оружие, которое ему выдали на время действия военного положения.

Напомним, что мэром Валерий Онуфриенко стал в ноябре 2020 года. Он баллотировался от «Слуги народа» и победил с отрывом в 1% голосов. На втором месте в избирательной гонке была кандидат от партии «Сила Людей» Ольга Андреева.