У мерії Південноукраїнська почали службове розслідування через поновлення на посаді ексвіцемера та виплати йому компенсації

Сергій Горностай. Фото: його особиста Facebook-сторінка

У Південноукраїнську створили робочу групу, яка проведе службове розслідування щодо посадовців, причетних до неналежної підготовки документів про звільнення заступника міського голови Сергія Горностая.

Відповідне розпорядження міського голови Валерія Онуфрієнка опубліковане на сайті Південноукраїнської міської ради.

У документі зазначається, що було неякісно оформлено судові матеріали і непрофесійно представлено справу в суді, що призвело до значних фінансових втрат для бюджету громади.

Робоча група має до 25 серпня 2025 року підготувати висновки та передати їх міському голові Валерію Онуфрієнку. Контроль за виконанням розпорядження мер залишив за собою.

Скриншот розпорядження міського голови

Нагадаємо, що колишній заступник міського голови Південноукраїнська Сергій Горностай добився поновлення на посаді через суд та отримав 280 тисяч гривень компенсації за незаконне звільнення. Окрім цього, суд задовольнив вимогу про моральну шкоду, присудивши 5 тисяч гривень.

Ще у 2023 році депутати Южноукраїнської міської ради на виїзному засіданні обрали секретарем Дениса Кравченка. Там були присутні 21 депутат («ОПЗЖ», «ЄС», «Сила людей», «Пропозиція»). За інформацією «МикВісті» більшість з них має відношення або безпосередньо працює на Південноукраїнській АЕС.

Перед засіданням депутати намагалися вигнати кореспондентку та оператора «МикВісті». Зокрема, Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, заявила, що за власні гроші орендувала приміщення у будинку культури «Енергетик», і нібито тому журналісти не мають права там знаходитися. А потім попросила їх «скинутися» їй за оренду.

Спочатку Денису Кравченку не вдавалося зареєструватися на посаді. У рішення від 14 вересня 2023 року держреєстратор відмовився реєструвати його секретарем Южноукраїнської міськради. В документі зазначено, що Денис Кравченко подав документи не в повному обсязі, а також не став залишати у реєстратора оригінали документів і власну заяву про реєстрацію. Також вказано, що були допущені технічні помилки при заповненні заяви.

Третя спроба реєстрації Дениса Кравченка проходила ввечері 8 листопада у Коблівській сільській раді. Представники Южноукраїнької міської ради, які виступають проти призначення Дениса Кравченка, заявили, що реєстратору подано «підроблені документи» та викликали поліцію. Також заступник міського голови Южноукраїнська Сергій Горностай вказав, що на документах «відтиск фіктивної печатки». Однак спроба для Дениса Кравченка стала вдалою і його зареєстрували на посаді.

Також Денис Кравченко пояснив, чому його попередні рази не могли зареєструвати на посаді. За його словами, раніше робота міської ради була паралізована, а важливі питання для громади не ухвалювались.

20 листопада Денис Кравченко прийшов на роботу, проте не зміг потрапити до кабінету. На місце викликали слюсаря та виламали замок.

Денис Кравченко вже встиг провести декілька сесій. На одній із них депутати підтримали розпорядження щодо звільнення з Олександра Акуленка, який тепер намагається це оскаржити.

Голова Миколаївської облдержадміністрації вважає реєстрацію Дениса Кравченка повністю законною. Він зауважив, що слідкує за процесами у Южноукраїнській міській раді.