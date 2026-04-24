 Депутати Південноукраїнської міськради знову не зібралися на сесію

  • пʼятниця

    24 квітня, 2026

  • 10.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 квітня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Південноукраїнська міськрада вп'яте не зібралася на сесію

Південноукраїнська міськрада вп'яте не зібралася на сесію. Фото: Суспільне.МиколаївПівденноукраїнська міськрада вп'яте не зібралася на сесію. Фото: Суспільне.Миколаїв

Південноукраїнська міська рада 23 квітня мала зібратися на 69 сесію. Проте засідання не відбулося, оскільки прийшли тільки 12 депутатів.

Про це повідомило «Суспільне.Миколаїв».

Засідання сесії спершу було перенесено на годину через прощання у місті із загиблим військовим.

На зазначений час депутати не зібралися. Депутатка Олена Петрина запитала у міського голови, чи відомі причини відсутності депутатів.

Південноукраїнська міськрада вп'яте не зібралася на сесію. Фото: Суспільне.МиколаївПівденноукраїнська міськрада вп'яте не зібралася на сесію. Фото: Суспільне.Миколаїв
Південноукраїнська міськрада вп'яте не зібралася на сесію. Фото: Суспільне.МиколаївПівденноукраїнська міськрада вп'яте не зібралася на сесію. Фото: Суспільне.Миколаїв

Міський голова Валерій Онуфрієнко відповів, що напередодні проводили опитування серед депутатів і участь у засіданні підтвердили 18 обранців. Інші депутати повідомили, чому їх не буде на засіданні.

«На даний момент відсутні з поважних причин: Горностай — лікарняний, Аркатов — має виробничу необхідність, Кривіцька — відрядження, Паламарчук — лікарняний, Цуркан — відпустка і Ясуник — відрядження», — уточнив мер.

Поки невідомо, на яку дату планують перенести сесію.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Історія перенесень сесії

Нагадаємо, що Південноукраїнська міська рада із зими переносить засідання, оскільки не може зібратися кворум. Попередній раз депутати збиралися на засідання 22 січня. На сайті міської ради повідомили, що 68 сесія була запланована ще на жовтень 2025 року та неодноразово переносилася через брак кворуму.

9 квітня Південноукраїнська міська рада не зібралася вчетверте: на 69-у сесію прийшли лише 11 депутатів.

Крім того, нардеп заявив, що у Південноукраїнську хочуть створити військову адміністрацію. У цей процес, за словами нардепа, втручається «Енергоатом», Офіс президента та Миколаївська ОВА для контролю над бюджетом.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що не бачить юридичних підстав для введення у Південноукраїнську військової адміністрації на прохання міського голови Валерія Онуфрієнка, але у питанні ще будуть розбиратись.

Також заступник голови ОВА Георгій Решетілов пояснив, що рішення про створення військової адміністрації ухвалює президент, а для цього мають існувати чітко визначені законом підстави. Або це має бути повʼязано з військовими наслідками, або припиненням органів місцевого самоврядування.

Також повідомлялося, що у Південноукраїнську третій рік не можуть підключити котельню від донора. Міжнародна організація з міграції (МОМ) надала котельню безкоштовно. Йдеться про котельню для лікарні у Південноукраїнську — вона єдина в області залишається непрацюючою.

Читайте також:
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

