 Донори погрожують забрати котельню для лікарні Південноукраїнська — її не підключили з 2023 року

У Південноукраїнську третій рік не можуть підключити котельню від донора

Через бездіяльність влади донори хочуть забрати котельню для лікарні у Південноукраїнську.

У Миколаївській області досі не підключили до мережі модульну котельню, яку безкоштовно надала Міжнародна організація з міграції (МОМ). Йдеться про котельню для лікарні у Південноукраїнську — вона єдина в області залишається непрацюючою.

Про це під час засідання обласної комісії з питань ЖКГ повідомив заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров, пишуть «МикВісті».

За його словами, міжнародні партнери передали Миколаївщині кілька модульних котелень, які розмістили у 15 лікарнях області. Вони працюють на альтернативному паливі та мають забезпечувати тепло у разі надзвичайних ситуацій чи можливих блекаутів.

Реклама

Одна з таких котелень була передана Південноукраїнську ще у 2023 році. Її повністю змонтували за кошти донорів, однак для запуску залишалося лише під’єднати її до загальної системи лікарні.

— Справа тільки в тому, щоб її під'єднати до загальної системи. Там потрібні невеликі гроші і прості інженерні рішення — виготовити ПКД на підключення і підключити, — зазначив Юрій Гранатуров.

Тривале зволікання із розвʼязаннями цієї проблеми може взагалі призвести, що донорську допомогу потрібно буде повернути.

— Дійшло до того, що Міжнародна організація обговорювала з нами питання переміщення цієї котельні. Ми не згодні з цим і хотіли б, щоб влада Південноукраїнська вирішила питання, — сказав Юрій Гранатуров у коментарі «МикВісті».

Посадовець також повідомив, що керівник медзакладу пояснює затримку тим, що у місті не можуть зібрати сесію для ухвалення необхідних рішень. За словами Юрія Гранатурова, проблема не вирішується вже багато місяців, а фактично — роками.

Він зазначив, що про ситуацію знає начальник Миколаївської ОВА і голова обласної ради, однак руху у вирішенні немає.

— Це просто якась безгосподарність. Це дуже серйозна проблема, тим більше для ВПО, які лікуються в цій лікарні, — сказав він.

Юрій Гранатуров наголосив, що відповідальність за це питання несе особисто він, і котельню вже намагалися забрати, однак він цього не допустив.

— Я не дав її забрати і пообіцяв, що ми протягом короткого часу це вирішимо. Мені всі пообіцяли, що вирішать — і нічого не вирішили, — додав він.

Він закликав обласну комісію та керівництво облради долучитися, щоб зрушити ситуацію з місця.

Нагадаємо, що за час повномасштабної війни в Миколаївській області встановили понад 100 котелень.

Реклама
