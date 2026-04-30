  • четвер

    30 квітня, 2026

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 квітня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві відбулася робоча зустріч у межах програми «Ти як?» для працівників судово-медичної експертизи

Робоча зустріч у межах програми «Ти як?». Фото: Миколаївська ОВА

У четвер, 30 квітня, у Миколаєві в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» — ініціативи першої леді України Олени Зеленської — відбулася робоча зустріч із працівниками Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи. Захід організовано Миколаївською обласною військовою адміністрацією у партнерстві з благодійним фондом Hromada Hub та Direct Relief за участі кризових психологів.

До заходу долучилися заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров, начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко, регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» у Миколаївській області, позаштатна радниця начальника ОВА з питань ментального здоров’я Руслана Бернацька, керівник закладу Ігор Гриценко, координаторка проєкту Hromada Hub Оксана Янішевська, медичні працівники.

Під час зустрічі обговорили питання збереження ментального здоров’я фахівців та рівень професійного навантаження, з яким вони стикаються щодня. Йшлося про необхідність системної психологічної підтримки, адже працівники судово-медичної експертизи виконують надзвичайно складну роботу, що потребує емоційної стійкості, високого професіоналізму та відповідальності.

Зазначалося, що від початку повномасштабного вторгнення обсяг роботи установи суттєво зріс. Попри це, колектив залишається згуртованим, демонструє високий рівень взаємопідтримки та відданості своїй справі.

— Дякую працівникам судово-медичної експертизи за вашу відповідальну, складну та надзвичайно важливу працю. Ви щодня виконуєте роботу, що потребує високого професіоналізму, витримки, об’єктивності та людяності. Завдяки вашій відданості справі встановлюється істина, відновлюється справедливість і забезпечується повага до закону. Бажаємо вам міцного здоров’я, сил, витримки, добробуту та вдячності за вашу нелегку працю, — сказав Юрій Гранатуров.

Під час зустрічі також наголошувалося на важливості системної психологічної підтримки фахівців, які працюють у надскладних умовах та щоденно стикаються з високим емоційним навантаженням.

— Наша місія є багатогранною — бути корисними у вибудові шляхів і алгоритмів турботи про тих, хто працює на «фронті медицини». Ми працюємо як із груповими, так і з індивідуальними запитами, допомагаючи опрацьовувати досвід болю і радості, відчаю та пошуку ресурсів відновлення, формувати навички жити «тут і зараз» і бачити перспективи майбутнього. Важливо, щоб медичні працівники Миколаєва та Миколаївщини залишалися в ресурсному стані, мали сили та наснагу гідно виконувати свою роботу в єдності та цілісності колективу, — зазначила Оксана Янішевська.

Зазначимо, що супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативою Олени Зеленської забезпечує Координаційний центр з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України (Mental Health UA) за експертної підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська ОВА

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

