 На Миколаївщині виявили монополію на ринку ритуальних послуг: справу розглядає АМКУ

  29 квітня , 2026 середа

У Березнегуватому сільрада уклала договір тільки з однією фірмою ритуальних послуг: справою зайнявся АМКУ

Цвинтар у Миколаївській області. Архівне фото «МикВісті»

У Березнегуватській громаді не створили ритуальну службу та не запровадили зрозумілі правила, за якими підприємці могли б працювати на ринку цих послуг.

За висновками інспекторів Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету, така ситуація може призводити до обмеження конкуренції.

Водночас ще у 2023 році виконком селищної ради дозволив одному ФОП надавати ритуальні послуги в громаді та уклав з ним відповідний договір.

«При цьому виконавчим комітетом Березнегуватської селищної ради прийнято рішення від 18.05.2023 № 77 «Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Шишкіну Василю Володимировичу на вчинення господарської діяльності з надання ритуальних послуг на території Березнегуватської селищної ради», на підставі якого фізичну особу-підприємця Шишкіна В. В. визначено виконавцем необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території громади, та з яким селищним головою укладено відповідний договір про надання ритуальних послуг», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у листопаді 2025 року антимонопольний орган надав сільраді рекомендації виправити ситуацію та прибрати умови, які можуть обмежувати конкуренцію. Однак їх не виконали.

Через це 28 квітня 2026 року Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи щодо можливих антиконкурентних дій Березнегуватської селищної ради, які можуть призвести до недопущення конкуренції, йдеться у повідомленні відомства.

Раніше, антимонопольний комітет України відкрив справу щодо виконавчого комітету Баштанської міської ради. Йдеться про затвердження тарифу на ритуальні послуги комунального підприємства «Добробут», який включає 20% ПДВ, попри законодавчу заборону на його нарахування в цій сфері.

Спортсмени з Вознесенська вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з карате
Власники дорогих авто поповнили бюджети Миколаївщини понад ₴1 млн
Заморозки, грози, спека: синоптики розповіли, яка зазвичай буває погода в травень на Миколаївщині
Читайте також:
новини
Бюджетна комісія Миколаєва підтримала збільшення статутного капіталу КП «Пілот» до понад ₴2 млн

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві через сильний вітер впало понад 160 дерев

Даріна Мельничук
новини
Начальниці управління спорту Миколаєва вручили підозру: фіктивні співробітники й збиток ₴550 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Епізод загострив проблему», — еколог про пиління шламу з Миколаївського глиноземного заводу

Юлія Лук’яненко
новини
На Одещині за ₴30 млн укриття в ліцеї перетворять на коворкінг

Світлана Іванченко
Останні новини про: Миколаївщина

Заморозки, грози, спека: синоптики розповіли, яка зазвичай буває погода в травень на Миколаївщині
Власники дорогих авто поповнили бюджети Миколаївщини понад ₴1 млн
Спортсмени з Вознесенська вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з карате

Начальниці управління спорту Миколаєва вручили підозру: фіктивні співробітники й збиток ₴550 тис

РФ вдарила по енергетиці: частина Миколаївського району без світла

3 години тому

У Миколаєві через сильний вітер впало понад 160 дерев

Даріна Мельничук

Головне сьогодні