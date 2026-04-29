У Березнегуватому сільрада уклала договір тільки з однією фірмою ритуальних послуг: справою зайнявся АМКУ
20:42, 29 квітня, 2026
У Березнегуватській громаді не створили ритуальну службу та не запровадили зрозумілі правила, за якими підприємці могли б працювати на ринку цих послуг.
За висновками інспекторів Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету, така ситуація може призводити до обмеження конкуренції.
Водночас ще у 2023 році виконком селищної ради дозволив одному ФОП надавати ритуальні послуги в громаді та уклав з ним відповідний договір.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
«При цьому виконавчим комітетом Березнегуватської селищної ради прийнято рішення від 18.05.2023 № 77 «Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Шишкіну Василю Володимировичу на вчинення господарської діяльності з надання ритуальних послуг на території Березнегуватської селищної ради», на підставі якого фізичну особу-підприємця Шишкіна В. В. визначено виконавцем необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території громади, та з яким селищним головою укладено відповідний договір про надання ритуальних послуг», — йдеться у повідомленні.
Крім того, у листопаді 2025 року антимонопольний орган надав сільраді рекомендації виправити ситуацію та прибрати умови, які можуть обмежувати конкуренцію. Однак їх не виконали.
Через це 28 квітня 2026 року Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи щодо можливих антиконкурентних дій Березнегуватської селищної ради, які можуть призвести до недопущення конкуренції, йдеться у повідомленні відомства.
Раніше, антимонопольний комітет України відкрив справу щодо виконавчого комітету Баштанської міської ради. Йдеться про затвердження тарифу на ритуальні послуги комунального підприємства «Добробут», який включає 20% ПДВ, попри законодавчу заборону на його нарахування в цій сфері.
