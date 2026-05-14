У Миколаєві замінюють аварійні труби на Троїцькій: де саме тривають роботи

Водоканал оновлює мережу на Троїцькій, фото міської ради

У Миколаєві на вулиці Троїцькій почали заміну аварійного водопроводу, щоб позбутися постійних поривів та перебоїв із водою.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

«Миколаївводоканал» оновляють одразу дві ділянки: від вулиці О. Янати до Волонтерської та від Квітневої до Нагірної.

Загалом планують замінити близько 250 метрів мережі, яка через сильну зношеність уже не справлялася з навантаженням.

Для ремонту обрали метод санації, коли нову поліетиленову трубу прокладають усередині старої чавунної. Це дозволяє проводити роботи швидко та без масового перекопування вулиць.

