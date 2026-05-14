У Миколаєві замінюють аварійні труби на Троїцькій: де саме тривають роботи
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Таміла Ксьонжик
-
•
-
12:00, 14 травня, 2026
-
У Миколаєві на вулиці Троїцькій почали заміну аварійного водопроводу, щоб позбутися постійних поривів та перебоїв із водою.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
«Миколаївводоканал» оновляють одразу дві ділянки: від вулиці О. Янати до Волонтерської та від Квітневої до Нагірної.
Загалом планують замінити близько 250 метрів мережі, яка через сильну зношеність уже не справлялася з навантаженням.
Для ремонту обрали метод санації, коли нову поліетиленову трубу прокладають усередині старої чавунної. Це дозволяє проводити роботи швидко та без масового перекопування вулиць.
Нагадаємо, що у Миколаєві за 5,2 мільйона гривень планують відремонтувати внутрішньоквартальний проїзд в Інгульському районі. Для цього мають обрізати 100 дерев.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.