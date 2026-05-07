Кім: Україна багато чого може запропонувати ЄС у плані медицини та послуг

Віталій Кім розповів, що дасть Україні євроінтеграція.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Україна може бути корисною Європейському Союзу у сферах цифровізації, медицини та розвитку сервісів для населення.

Про це він сказав в ефірі «Новини.Life», відповідаючи на питання про те, що дасть Україні євроінтеграція та як її можуть відчути звичайні громадяни.

За словами Кіма, вступ України до ЄС насамперед означатиме впровадження чітких правил, дисципліни та прогнозованості, що дозволить бізнесу легше планувати свою роботу.

—На мою думку, перш за все, це правила і дисципліна. Тому що всі ми були в Європі й розуміємо, що там трохи інакше. Тобто правила, дисципліна, розпорядок дня, чіткі правила, які не змінюються. Це дозволяє бізнесу легше планувати. Це, знаєте, як класика — як має скрізь бути. Народний депутат чи держслужбовець — це звичайна людина, яка отримує зарплату, як у Європі. І це не найпопулярніша робота, — зазначив він.

Віталій Кім наголосив, що в європейських країнах важливе місце займає довгострокове планування, тоді як в Україні рішення часто ухвалюють з коротким горизонтом.

— Ми впевнено на цьому шляху і пройшли вже велику дистанцію до євроінтеграції. Для мене особисто це правила, безпека і планування. Тому що Європа живе не одним роком, не 4 роками, як ми там плануємо, а 15. Тому це стратегічне планування, чіткі правила і розуміння для бізнесу, — сказав він.

Окремо він зазначив, що Україна вже має напрацювання, які можуть бути цікавими для ЄС. Говорячи про те, як євроінтеграція має відчутися для людей, він назвав зростання середньої зарплати до 1500-2000 євро, підвищення пенсій та посилення соціальних гарантій.

— Нам багато чого є запропонувати Європі — у плані цифровізації, медицини, доступності послуг. Але те, що я очікую отримати від євроінтеграції, — це середні зарплати близько 1500-2000 євро. Це підвищення пенсій. Це, безумовно, соціальні гарантії, зокрема доступність для людей з інвалідністю. Цю історію ми зараз активно імплементуємо завдяки Європі. Тому що Європа гарантує, як і Україна, рівні права для всіх людей. Те, що я очікую, що отримає Україна, — це підвищення середньої зарплати, пенсій і соціальних стандартів. Тому що це соціально орієнтована економіка. Це доступ до європейських інституцій, які можуть створювати правильні керівні документи. І зміни життя на краще саме через соціальні гарантії для людей, — сказав голова ОВА.

Нагадаємо, що посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає місто Миколаїв «доброчесним» та наголосила, що керівництво регіону та міста створює сприятливі умови для залучення партнерів.

Раніше повідомлялось про те, що Україна може закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до Європейського Союзу протягом 12–18 місяців і вже у 2027 році перейти до підписання договору про членство.