 У Південноукраїнську відкрили «Символ Надії» на честь полонених та зниклих безвісти військових

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Головна Новини Суспільство 13:23, 07 вересня, 2026

У Південноукраїнську відкрили «Символ Надії» на честь полонених та зниклих безвісти військових

У Південноукраїнську відкрили «Символ Надії». Фото Суспільне МиколаївУ Південноукраїнську відкрили «Символ Надії». Фото Суспільне Миколаїв

У Південноукраїнську на Миколаївщині відкрили пам'ятний знак «Символ Надії», присвячений військовослужбовцям громади, які перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Суспільне Миколаїв.

Основою меморіалу стало металеве дерево у формі серця, поруч із яким встановили лавки з тематичними табличками та стільці з портретами захисників.

Під час заходу рідні військовослужбовців вішали на металеве дерево жетони з іменами близьких, яких чекають удома.

У Південноукраїнську відкрили «Символ Надії». Фото Суспільне МиколаївУ Південноукраїнську відкрили «Символ Надії». Фото Суспільне Миколаїв
У Південноукраїнську відкрили «Символ Надії». Фото Суспільне МиколаївУ Південноукраїнську відкрили «Символ Надії». Фото Суспільне Миколаїв

До події також долучилися звільнені з полону захисники Євген Боднар та Сергій Братищенко, а духовенство провело спільну молитву.

Донька загиблого військовослужбовця Вікторія Буковська зазначила, що родини зниклих та полонених бійців проявляють витримку та продовжують сподіватися на повернення своїх рідних.

У Південноукраїнську відкрили «Символ Надії». Фото Суспільне МиколаївУ Південноукраїнську відкрили «Символ Надії». Фото Суспільне Миколаїв

Нагадаємо, що у Південноукраїнську створять простір для вшанування безвісті зниклих та військовополонених захисників — «Символ Надії».

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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