У Південноукраїнську розробили програму підтримки переселенців — трирічний бюджет розписали на ₴4,5 млн

Модульне містечко для медиків, які є ВПО, у Костянтинівці. Фото: Південноукраїнська міська рада

Південноукраїнська міська рада розробила Комплексну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб. Її пропонують затвердити до 2028 року. Основною проблемою у програмі вказують забезпечення житлом через брак вільних приміщень.

Про це йдеться у проєкті рішення Південноукраїнської міськради.

У проєкті рішення зазначили, що на території Південноукраїнської громади зареєстровано 3372 внутрішніх переселенців. Крім їхньої інтеграції, окреме питання — житло для них.

«Водночас оцінка реальних потреб та можливостей громади у забезпеченні доступу до житла значно ускладнена через відсутність вільних жилих приміщень», — йдеться у проєкті рішення.

Тому пропонують запровадити комплексну програму. Основними завданнями ставлять створення умов у громадах для задоволення базових потреб ВПО, забезпечення їхньої соціальної адаптації на початковому етапі, розселення, доступ до психологічної допомоги і реабілітації, медицини, освіти.

Програму збираються реалізувати за кошти бюджету Південноукраїнської громади та інших джерел, не заборонених законом. Гроші планують передбачати кожен рік при формуванні бюджету.

У плані реалізації програми вказаний прогнозований бюджет на три роки. Загальний обсяг витрат розписали на 4,5 мільйонів гривень:

Організація місць компактного проживання ВПО — 300 тисяч гривень (по 100 тисяч на рік).

Проведення ремонтів житла — 450 тисяч гривень (по 150 тисяч на рік).

Залучення міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних фінансових організацій для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб при співфінансуванні з громадами — 1,5 мільйони гривень (по 500 тисяч).

Забезпечення ВПО соціальними послугами, соціальних виплатами, реалізацією їхніх прав і свобод — 450 тисяч гривень (2026 рік — 100 тисяч, 2027 — 150 тисяч, 2028 — 200 тисяч).

Надання гуманітарної допомоги, одягу, продуктових наборів, гарячого харчування — 450 тисяч гривень (2026 рік — 100 тисяч, 2027 — 150 тисяч, 2028 — 200 тисяч).

Матеріальна допомога ВПО — 450 тисяч гривень (2026 рік — 100 тисяч, 2027 — 150 тисяч, 2028 — 200 тисяч).

Оздоровлення та відпочинку дітей, зареєстрованих як ВПО — 450 тисяч гривень (2026 рік — 100 тисяч, 2027 — 150 тисяч, 2028 — 200 тисяч).

Забезпечення внутрішньо переміщених осіб медичною допомогою відповідно до програм громади — 450 тисяч гривень (2026 рік — 100 тисяч, 2027 — 150 тисяч, 2028 — 200 тисяч).

Також у програмі вказали, що планується без фінансування громади, зокрема: моніторинг і розподіл житла для переселенців, залучення до грантових програм на відкриття або розширення власного бізнесу, Забезпечення внутрішньо переміщених осіб медичною допомогою відповідно до програм державних гарантій медичного обслуговування населення.

Модульні будинки для ВПО

Нагадаємо, у 2024 році у Південноукраїнську почали встановлювати перші модульні будинки для ВПО. Згодом стало відомо, що для реалізації цього проєкту місту необхідно щонайменше 2 мільйони гривень.

Кожен із будиночків обладнаний централізованими системами водопостачання та водовідведення, електропостачанням, а також електричним опаленням від конвектора, повідомили у міській раді. Всередині: необхідні меблі, сантехніка та побутова техніка, що дозволяє забезпечити переселенцям комфортне проживання одразу після вселення.

У квітні 2025 року дев’ять родини внутрішньо переміщених осіб заселилися до таких будинків. Їх поселили у будинках, які встановили за фінансової підтримки швейцарської Асоціації допомоги українцям «Допомога Україні».

У квітні 2026 року стало відомо, що переселенці у модульних містечках не можуть оформити пільги пільговий тариф для оплати опалення, який передбачений для багатоквартирних будинків, не можуть через колізії у законах. Миколаївська облрада звернулася з цього приводу до Кабміну, оскільки таких містечок в області вже багато.