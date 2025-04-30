У Південноукраїнську 9 родин переселенців отримали ключі від модульних будинків
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- Світлана Іванченко
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17:32, 30 квітня, 2025
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У вівторок, 29 квітня, у Південноукраїнську дев’ять родин внутрішньо переміщених осіб заселилися до нових модульних будинків.
Як повідомляє видання Yuzhbud, оселі розташовані на бульварі Квітковому, у 3-му мікрорайоні міста.
Кожен із будинків має площу 22,5 квадратних метри й укомплектований усім необхідним для комфортного проживання. Всередині — міні-кухня, меблі, санвузол, душова кабіна, пральна машина та побутова техніка.
Проєкт реалізували за фінансової підтримки швейцарської Асоціації допомоги українцям «Допомога Україні». Виробництвом будиночків займалась підрядна організація ТОВ «Діваріо», а координацію на місці забезпечували фахівці управління економічного розвитку Південноукраїнської громади. Роботи з благоустрою території та під’єднання комунікацій виконали фахівці КП ЖЕО за рахунок міського бюджету.
Раніше повідомлялось, що швейцарські благодійники передали для однокімнатних модульних будинків для Південноукраїнська. Їх загальна вартість складає 2,2 мільйона гривень.
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