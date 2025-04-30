У Південноукраїнську 9 родин переселенців отримали ключі від модульних будинків

Модульні будинки у Південноукраїнську. Фото: Yuzhbud

У вівторок, 29 квітня, у Південноукраїнську дев’ять родин внутрішньо переміщених осіб заселилися до нових модульних будинків.

Як повідомляє видання Yuzhbud, оселі розташовані на бульварі Квітковому, у 3-му мікрорайоні міста.

Кожен із будинків має площу 22,5 квадратних метри й укомплектований усім необхідним для комфортного проживання. Всередині — міні-кухня, меблі, санвузол, душова кабіна, пральна машина та побутова техніка.

Модульні будинки у Південноукраїнську. Фото: Yuzhbud Мешканка модульного будинку у Південноукраїнську. Фото: Yuzhbud

Проєкт реалізували за фінансової підтримки швейцарської Асоціації допомоги українцям «Допомога Україні». Виробництвом будиночків займалась підрядна організація ТОВ «Діваріо», а координацію на місці забезпечували фахівці управління економічного розвитку Південноукраїнської громади. Роботи з благоустрою території та під’єднання комунікацій виконали фахівці КП ЖЕО за рахунок міського бюджету.

Модульні будинки у Південноукраїнську. Фото: Yuzhbud Модульні будинки у Південноукраїнську. Фото: Yuzhbud

Раніше повідомлялось, що швейцарські благодійники передали для однокімнатних модульних будинків для Південноукраїнська. Їх загальна вартість складає 2,2 мільйона гривень.