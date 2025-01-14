Швейцарія передала два модульних будинки для переселенців у Південноукраїнську: їх вартість складає ₴2,2 млн

У Південноукраїнську почали встановлювати перші модульні будинки для переселенців, жовтень 2024 року, фото: міська рада

Швейцарські благодійники передали для однокімнатних модульних будинків для Південноукраїнська. Їх загальна вартість складає 2,2 мільйона гривень.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Південноукраїнської міської ради, пишуть «МикВісті».

Площа одного такого модульного будинка складає 22,5 квадратних метра, а вартість – 1 мільйон 127 тисяч гривень.

Цю допомогу місто отримало від Асоціації підтримки українців, переміщених у результаті війни в Україні «Допомога Україні». Два модульні будинки передадуть на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Південноукраїнська та використовуватимуть для потреб переселенців.

Нагадаємо, у кінці жовтня 2024 року у Південноукраїнську розпочалось облаштування модульних будиночків для переселенців. Згодом стало відомо, що для реалізації проєкту з будівництва модульного містечка в місті необхідно щонайменше 2 мільйони 150 тисяч гривень.

Читайте також статтю «МикВісті» «Прихисток для переселенців та пункти незламності: як на Миколаївщині використовують модульні будинки від ЄС».