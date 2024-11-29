У Первомайську встановили ще два модульні будинки для переселенців
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- Альона Коханчук
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14:21, 29 листопада, 2024
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Первомайська громада отримала ще два однокімнатних модульних будинки для переселенців з інших громад.
Про це повідомили у Первомайській міській раді.
Зазначається, що станом на 28 листопада в Первомайській громаді вже налічується шість модульних будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб. Їх встановили за результатами співпраці з Асоціацією підтримки українців,
Нагадаємо, що нещодавно у селах Первомайської громади Миколаївської області встановлять 35 модульних будиночків. До цього там встановили 10 таких будинків. У цих будиночках збираються встановити «Пункти незламності» та «Пункти здоровʼя», уточнив очільник СВА.
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