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У Первомайську встановили ще два модульні будинки для переселенців

Первомайська громада отримала ще два однокімнатних модульних будинки. Фото: Первомайська міська радаПервомайська громада отримала ще два однокімнатних модульних будинки. Фото: Первомайська міська рада

Первомайська громада отримала ще два однокімнатних модульних будинки для переселенців з інших громад.

Про це повідомили у Первомайській міській раді.

Зазначається, що станом на 28 листопада в Первомайській громаді вже налічується шість модульних будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб. Їх встановили за результатами співпраці з Асоціацією підтримки українців,

Нагадаємо, що нещодавно у селах Первомайської громади Миколаївської області встановлять 35 модульних будиночків. До цього там встановили 10 таких будинків. У цих будиночках збираються встановити «Пункти незламності» та «Пункти здоровʼя», уточнив очільник СВА. 

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