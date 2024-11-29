У Первомайську встановили ще два модульні будинки для переселенців

Первомайська громада отримала ще два однокімнатних модульних будинки. Фото: Первомайська міська рада

Первомайська громада отримала ще два однокімнатних модульних будинки для переселенців з інших громад.

Про це повідомили у Первомайській міській раді.

Зазначається, що станом на 28 листопада в Первомайській громаді вже налічується шість модульних будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб. Їх встановили за результатами співпраці з Асоціацією підтримки українців,

Нагадаємо, що нещодавно у селах Первомайської громади Миколаївської області встановлять 35 модульних будиночків. До цього там встановили 10 таких будинків. У цих будиночках збираються встановити «Пункти незламності» та «Пункти здоровʼя», уточнив очільник СВА.