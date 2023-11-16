У селах Первомайської громади Миколаївської області встановлять ще 35 модульних будиночків. До цього там встановили 10 таких будинків.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив очільник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай.

У цих будиночках збираються встановити «Пункти незламності» та «Пункти здоровʼя», уточнив очільник СВА.

— Зараз ми отримали ще одну партію модульних будиночків. Ми плануємо частково встановити їх у Киселівці, Квітневому, Благодатному, Білозірці і на Засіллі. Плануємо використовувати їх для людей, щоб вони могли використовувати їх як «Пункти незламності». Якщо не помиляюсь, то ще встановимо 35 будиночків. Наприклад, у Партизанському ми відкрили у модульному будиночку «Пункт здоровʼя», щоб люди могли отримувати медичні послуги. Так само плануємо зробити у Квітневому та Киселівці, щоб там працювали наші місцеві сімейні лікарі, — розповів Максим Коровай.

Модульні будинки також використовують жителі громади, які наразі відновлюють власні пошкоджені за час війни домівки.

— Є будинки, які встановлені на подвірʼї приватного домогосподарства. Там люди проживали і проживають зараз, відновлюючи свої основні житлові будинки. Поки ми дали їх на постійне користування, тому що розуміємо ситуацію. А якщо вони вже відновлять свої основні будинки, то будемо пропонувати іншим жителям, — сказав Максим Коровай.

Він також додав, що згодом з цих будинків будуть формувати модульні містечка і використовувати їх у весняно-літній та осінній періоди для перебування там волонтерів та ремонтних бригад, що допомагатимуть з відновленням громади.

Нагадаємо, що відновлювати пошкоджені російськими обстрілами дитячі садки та школи Первомайської громади Миколаївської області почнуть з 2024 року.