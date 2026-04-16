Миколаївська облрада просить Кабмін встановити компенсацію за електрику для жителів модульних будинків

Миколаївська облрада звернулася до Кабміну з приводу модульних будинків, де зараз проживає багато переселенців. Централізованого опалення в них немає, тому люди використовують для обігріву електрику. Проте пільги чи компенсації вони не можуть отримати.

Рішення ухвалила Миколаївська облрада сьогодні, 17 квітня, повідомляють «МикВісті».

Голова комісії з питань спільної власності тергромад, ЖКГ, капбудівництва та архітектури Миколаївської облради Олександр Мосін повідомив, що у 8 тергромадах Миколаївщини є більше 75 модульних будинків. В них проживає 195 людей — або ВПО, або тих, хто втратив житло через бойові дії. А в цілому по Україні нараховується близько 5 000 модульних будинків, де проживають люди, які постраждали від наслідків війни.

Загалом в Україні є механізм компенсації під час опалювального сезону для жителів багатоквартирних будинків, де немає централізованого опалення і газопостачання.

— Але норми законодавства сьогодні не враховують модульні будиночки, оскільки вони конструктивно також опалюється електроенергією.. Законодавством сьогодні не врегульовано ні в зимовий період відшкодування електропостачання, ні надання пільги. Тому прошу вас підтримати це звернення для того, щоб ті люди, які, зазнали страждання і вимушені жити в модульних будинках, мали на отримання такої пільги, — зазначив Олександр Мосін.

Голова Миколаївської облради Антон Табунщик зазначив, що звернення розглянули на комісії з питань ЖКГ та бюджетній комісії, а також погодила президія облради.

Звернення до Кабміну підтримали 43 депутати.

Нагадаємо, що на комісії з питань ЖКГ було озвучено, що депутати проситимуть Кабмін внести зміни до постанов і встановити економічно обґрунтовану нормативну компенсацію для врахування використання електроенергії для опалення у модульних містечках.

Нагадаємо, у кінці жовтня 2024 року у Південноукраїнську розпочалось влаштування модульних будиночків для переселенців. Згодом стало відомо, що для реалізації цього проєкту місту необхідно щонайменше 2 мільйони гривень.

Кожен із будиночків обладнаний централізованими системами водопостачання та водовідведення, електропостачанням, а також електричним опаленням від конвектора, повідомили у міській раді. Всередині: необхідні меблі, сантехніка та побутова техніка, що дозволяє забезпечити переселенцям комфортне проживання одразу після вселення.

У квітні 2025 року дев’ять родини внутрішньо переміщених осіб заселилися до таких будинків. Їх поселили у будинках, які встановили за фінансової підтримки швейцарської Асоціації допомоги українцям «Допомога Україні».

Водночас Південноукраїнськ продовжує отримувати модульні будинки, останні два — від швейцарських благодійників. Вартість таких будинків — 2,2 мільйони гривень.

Крім того, у Південноукраїнську розраховують отримати від міжнародних партнерів 34 мільйони гривень на будівництво модульного містечка для тимчасового проживання переселенців.

Читайте також статтю «МикВісті» «Прихисток для переселенців та пункти незламності: як на Миколаївщині використовують модульні будинки від ЄС».