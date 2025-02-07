Південноукраїнську передали ще два модульних будинки для переселенців вартістю ₴2,2 млн

Модульні будинки у Південноукраїнську , жовтень 2024 року, фото: міська рада

Південноукраїнськ отримав ще два модульні будинки він Швейцарських благодійників. Вартість таких будинків — 2,2 мільйона гривень.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Південноукраїнської міської ради, повідомляють «МикВісті».

Два будиночки однокімнатні та мають площу по 22,5 квадратних метра. Кожен вартує 1 мільйон 107 тисяч 842 гривні. Їх мають передати на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Південноукраїнська та використовуватимуть для потреб переселенців.

Зазначається, що допомогу Південноукраїнськ отримав від Асоціації підтримки українців, переміщених у результаті війни в Україні «Допомога Україні».

Скриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що минулого місяці місто вже отримало два модульні будинки для переселенців.

Також нагадаємо, що в кінці жовтня 2024 року у Південноукраїнську розпочалось облаштування модульних будиночків для переселенців. Згодом стало відомо, що для реалізації проєкту з будівництва модульного містечка в місті необхідно щонайменше 2 мільйони 150 тисяч гривень.

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