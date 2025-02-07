  • пʼятниця

    7 лютого, 2025

  • -4.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 лютого , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -4.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Південноукраїнську передали ще два модульних будинки для переселенців вартістю ₴2,2 млн

Модульні будинки у Південноукраїнську , жовтень 2024 року, фото: міська радаМодульні будинки у Південноукраїнську , жовтень 2024 року, фото: міська рада

Південноукраїнськ отримав ще два модульні будинки він Швейцарських благодійників. Вартість таких будинків — 2,2 мільйона гривень.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Південноукраїнської міської ради, повідомляють «МикВісті».

Два будиночки однокімнатні та мають площу по 22,5 квадратних метра. Кожен вартує 1 мільйон 107 тисяч 842 гривні. Їх мають передати на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Південноукраїнська та використовуватимуть для потреб переселенців.

Зазначається, що допомогу Південноукраїнськ отримав від Асоціації підтримки українців, переміщених у результаті війни в Україні «Допомога Україні».

Скриншот документуСкриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що минулого місяці місто вже отримало два модульні будинки для переселенців.

Також нагадаємо, що в кінці жовтня 2024 року у Південноукраїнську розпочалось облаштування модульних будиночків для переселенців. Згодом стало відомо, що для реалізації проєкту з будівництва модульного містечка в місті необхідно щонайменше 2 мільйони 150 тисяч гривень.

Читайте також статтю «МикВісті» «Прихисток для переселенців та пункти незламності: як на Миколаївщині використовують модульні будинки від ЄС».

Останні новини про: Південноукраїнськ

На Алеях слави Південноукраїнська планують встановити пам'ятники загиблим захисникам на ₴3,6 млн
У Південноукраїнську на пішохідну доріжку витратять ₴3,6 млн, до цього в ремонт іншої сторони вулиці вклали ₴3,4 млн
На харчування дітей, які проходять психологічну реабілітацію у Південноукраїнську, планують витратити ₴7 млн
Реклама

Читайте також:

новини

До кінця року усі зарядні станції для електромобілів в Миколаєві облаштують камерами спостереження

Аліса Мелік-Адамян
новини

На дорогах та в громадах Миколаївщини хочуть встановити камери відеоспостереження по аналогії з «Безпечним містом»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві збираються запустити тролейбуси до Матвіївки: як вони курсуватимуть

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві перекрили аварійний вхід у містечку «Казка»: керівництво каже, що планує його відремонтувати

Аліса Мелік-Адамян
новини

Утримання точок видачі питної води «Миколаївоблтеплоенерго» коштує ₴2,8 млн на місяць: їх кількість планують збільшувати

Юлія Бойченко

Останні новини про: Південноукраїнськ

На харчування дітей, які проходять психологічну реабілітацію у Південноукраїнську, планують витратити ₴7 млн
У Південноукраїнську на пішохідну доріжку витратять ₴3,6 млн, до цього в ремонт іншої сторони вулиці вклали ₴3,4 млн
На Алеях слави Південноукраїнська планують встановити пам'ятники загиблим захисникам на ₴3,6 млн

До кінця року усі зарядні станції для електромобілів в Миколаєві облаштують камерами спостереження

На дорогах та в громадах Миколаївщини хочуть встановити камери відеоспостереження по аналогії з «Безпечним містом»

6 годин тому

У Миколаєві збираються запустити тролейбуси до Матвіївки: як вони курсуватимуть

Головне сьогодні