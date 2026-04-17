 Родина переселенців з Херсонщини жила в покинутій будівлі у Миколаєві

Родина переселенців жила в покинутій будівлі у Миколаєві: без світла й опалення

У Миколаєві родина переселенців із Херсонщини жила разом із трирічною дівчинкою в покинутій будівлі: без світла, опалення та можливості приготувати їжу.

Про це повідомили в адміністрації Центрального району міста.

У Миколаєві родина переселенців жила без світла й опалення. Фото: Адміністрація Центрального району МиколаєваУ Миколаєві родина переселенців жила без світла й опалення. Фото: Адміністрація Центрального району Миколаєва
У Миколаєві родина переселенців жила без світла й опалення. Фото: Адміністрація Центрального району МиколаєваУ Миколаєві родина переселенців жила без світла й опалення. Фото: Адміністрація Центрального району Миколаєва

Соціальні працівники встановили, що мати й бабуся дитини облаштувалися в нежитловій будівлі без базових комунікацій. За їхніми словами, такі умови становили реальну загрозу здоров’ю та життю дитини.

«Сім’я проживала у нежитловому приміщенні, непридатному для проживання, разом із малолітньою дитиною. Під час обстеження встановлено, що 3-річна дівчинка перебувала в умовах без базових комунікацій та можливості приготування їжі, що становило реальну загрозу її життю та здоров’ю, йдеться», — у повідомленні.

Родина виїхала з Херсонської області через бойові дії. Батько дівчинки загинув під час вибуху у Херсоні. Після переїзду до Миколаєва сім’я залишилася без документів і стабільного доходу, і не змогла оформити статус внутрішньо переміщених осіб та отримувати соціальну допомогу.

Наразі міська влада відзвітувала, що родині надали тимчасове житло з належними умовами проживання. Також сім’я отримала гуманітарну допомогу, юридичну підтримку та соціальний супровід для стабілізації ситуації.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни.

