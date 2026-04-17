Родина переселенців жила в покинутій будівлі у Миколаєві: без світла й опалення
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
17:26, 17 квітня, 2026
-
У Миколаєві родина переселенців із Херсонщини жила разом із трирічною дівчинкою в покинутій будівлі: без світла, опалення та можливості приготувати їжу.
Про це повідомили в адміністрації Центрального району міста.
Соціальні працівники встановили, що мати й бабуся дитини облаштувалися в нежитловій будівлі без базових комунікацій. За їхніми словами, такі умови становили реальну загрозу здоров’ю та життю дитини.
«Сім’я проживала у нежитловому приміщенні, непридатному для проживання, разом із малолітньою дитиною. Під час обстеження встановлено, що 3-річна дівчинка перебувала в умовах без базових комунікацій та можливості приготування їжі, що становило реальну загрозу її життю та здоров’ю, йдеться», — у повідомленні.
Родина виїхала з Херсонської області через бойові дії. Батько дівчинки загинув під час вибуху у Херсоні. Після переїзду до Миколаєва сім’я залишилася без документів і стабільного доходу, і не змогла оформити статус внутрішньо переміщених осіб та отримувати соціальну допомогу.
Наразі міська влада відзвітувала, що родині надали тимчасове житло з належними умовами проживання. Також сім’я отримала гуманітарну допомогу, юридичну підтримку та соціальний супровід для стабілізації ситуації.
Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.