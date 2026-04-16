 Понад 35 тисяч дітей на Миколаївщині отримали статус постраждалих від війни

На Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни

Понад 35 тисяч дітей на Миколаївщині отримали статус постраждалих від війни. Ілюстративне фото: Дарина Мельничук / МикВісті

Станом на 1 квітня 2025 року в Миколаївській області статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, отримали 35 тисяч 127 дітей.

Про це під час брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова, пишуть «МикВісті».

За її словами, майже 35 тисяч дітей отримали цей статус унаслідок психологічного насильства.

— З них 8 тисяч 565 — це діти внутрішньо переміщених осіб. Майже 35 тисяч дітей отримали статус через психологічне насильство, якого вони зазнали. Ще 46 дітей отримали цей статус унаслідок поранень, контузій або інших каліцтв. Окремо чотири дитини отримали статус через фізичне насильство, якого вони зазнали під час окупації, — розповіла Ірина Пономарьова.

Нагадаємо, у 2025 році до Миколаївської області повернули 30 дітей після депортації. Вже трьох дітей повернули до регіону цього року. Як повідомила Ірина Пономарьова, загалом із 2022 року до області для подальшого проживання після депортації прибули 45 дітей.

