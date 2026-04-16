До Миколаївської області повернули 30 дітей після депортації у 2025 році.

У 2025 році до Миколаївської області повернули 30 дітей після депортації. Вже трьох дітей повернули до регіону цього року.

Про це під час брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова, пишуть «МикВісті».

За її словами, загалом із 2022 року до області для подальшого проживання після депортації прибули 45 дітей.

— Серед дітей, які прибули в область уже цього року, є одна дитина з інвалідністю. Також троє дітей після повернення отримали статус дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі вони отримують необхідні послуги. Крім того, ці діти отримали статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, — розповіла Ірина Пономарьова.

Станом на 1 квітня 2026 року в області статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, отримали 35 127 дітей. Із них 8 565 — це внутрішньо переміщені особи. Майже 35 тисяч дітей отримали цей статус через психологічне насильство. Ще 46 дітей — через поранення, контузії або каліцтва.

Крім того, четверо дітей зазнали фізичного насильства під час окупації та також отримали відповідний статус. Зазначається, що у 2024 році розширили перелік підстав для надання цього статусу. Зокрема, його можуть отримати діти, які були викрадені або незаконно вивезені за межі України. У 2025 році такий статус отримали п’ятеро дітей, яких повернули у 2024 році.

Також у 2025 році після окупації та примусового вивезення з дитячих закладів до Миколаївської області повернули вісьмох дітей. Частина з них уже досягла повноліття.

Окрім цього, 98 дітей отримали статус у зв’язку з тим, що їхні батьки або законні представники зникли безвісти за особливих обставин або загинули внаслідок воєнних дій, поранень чи інших наслідків війни.

Ще троє дітей отримали статус дітей, позбавлених батьківського піклування, у зв’язку з наслідками воєнних дій та збройних конфліктів.

Нагадаємо, восьмеро вихованців Новопетрівського інтернату повернули до України після трьох років перебування у Грузії. У Миколаївській ОВА «МикВісті» розповіли, що наразі діти проходять реабілітацію в одному з київських закладів.

Пізніше стало відомо, що російському військовослужбовцю Кахабері Карбаю Служба безпеки України оголосила підозру у викраденні 15 дітей з інтернату під час окупації Миколаївській області у 2022 році.