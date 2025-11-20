Приїхали 20 озброєних солдат і дали добу зібратись: у справі про депортацію дітей з Миколаївщини зʼявився ще один підорюваний росіянин

Діти з миколаївського закладу освіти на момент звільнення з утримання в РФ та переїзду у Тбілісі, 2022 рік. Фото: Слідство.Інфо

Російському військовослужбовцю Кахаберію Карбаю Служба безпеки України оголосила підозру у викраденні 15 дітей з інтернату під час окупації Миколаївській області у 2022 році.

Текст підозри від 11 листопада оприлюднений на сайті Генеральної прокуратури України.

Під час окупації Снігурівського району село Новопетрівка, де знаходиться інтернат, який забезпечує права дітей з особливими освітніми потребами, опинився під контролем російської армії. У той час в закладі перебувало 15 дітей.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи з політичного та військового керівництва РФ виник умисел на насильницьке переміщення українських дітей між територіями України до Росії для подальшого усиновлення або передачі їх під опікунство.

До викрадення був залучений військовий 108 десантно-штурмового полку Кахабері Карбай («Каха») і солдат мотострілкової козацької бригади Джабраїл Юсупов («Габріель»), останній отримав підозру рівно рік тому. Вони шукали дітей, які залишились без батьківського піклування або перебували в інтернатах, не давали можливості для виїзду чи евакуацію на територію, підконтрольну Україні, а у подальшому контролювали їх перевезення до РФ.

У березні вони прибули у заклад разом з іншими невстановленими слідством особами, щоб представитись, що овни здійснюватимуть контроль над селом. А вже у квітні до директорки Наталі Луцик прийшли з пропозицією перемістити дітей у Крим. Однак та відмовила і почала шукати шляхи виїзду з окупації. Пізніше у заклад прибули 20 озброєних російських солдатів і повідомили, що усіх везуть у окуповану Херсонську область. На збір речей дали добу.

15 липня 2022 року вони вивезли дітей у супроводі Наталі Луцик та її чоловіка у заклад в селі Степанівка на Херсонщині, де вони пробули до 19 жовтня. До депортації у подальшому залучені були заступник міністра окупаційного Міністерства молодіжної політики та спорту у Херсонській області Георгій Тамбовцев та ректорка Херсонського державного аграрно-економічного університету Євгенія Чернишова.

Чернишова особисто приїхала до Степанівки, щоб забрати дітей. Їх привезли до Херсона, там посадили в човен та переправили до Олешок, а далі — до Джанкою в окупованому Криму. З Криму дітей вивезли окремим вагоном до російської Анапи та поселили в санаторії «Жемчужина России».

Повернутися їм вдалося лише 17 листопада — за допомогою благодійної організації TEMI Charitable Union. Дітей та супроводжуючих евакуювали до грузинського Тбілісі, де вони перебували під захистом волонтерів до 29 жовтня 2025 року.

Кахаберію Карбаю повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 КК України.

Нагадаємо, восьмеро вихованців Новопетрівського інтернату повернули до України після трьох років перебування у Грузії. У Миколаївській ОВА «МикВісті» розповіли, що наразі діти проходять реабілітацію в одному з київських закладів.

Що з дітьми з Новопетрівської школи-інтернату?

Під час окупації з Новопетрівської школи-інтернату було вивезено 16 дітей. Всі вони, як розповіли в Миколаївській ОВА, пізніше опинились в Грузії. Дітей змогла вивезти до Грузії директорка закладу Наталія Луцик.

У липні 2023 року журналісти «Слідства.Інфо» встановили викрадачів сиріт, які були вивезені до Російської Федерації під час окупації Снігурівського району з Новопетрівської школи-інтернату.

В березні 2024 року Служба безпеки України зібрала докази ще на двох громадян, які були причетні до депортації миколаївських дітей до Росії.

Торік одну з вихованців з Грузії до США забрала її прийомна мама американка Бетані Вайт, яка удочерила 16-річну Юлю. Процес розпочався ще в 2020 році, але завершити усі бюрократичні питання вдалося лише 23 лютого 2022 року. Тож початок вторгнення Росії в Україну Юля разом ще із 14 дітьми зустріла у селі Новопетрівка. Зараз дівчина вже зі своєю новою родиною в США.

Згодом правоохоронці повідомили про підозру командиру відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії — Джабраїлу Юсупову з позивним «Габріель». За матеріалами справи, саме під його командуванням військові викрали 15 дітей. Слід зазначити, що окрім цього, Джабраїл Юсупов також брав участь у викраденнях та катуваннях цивільного населення. На початку серпня 2025 року українські слідчі завершили розслідування щодо викрадення дітей. За даними Генпрокурора, докази використають як в українських судах, так і в міжнародних інституціях.