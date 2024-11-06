СБУ відзвітувала, що оголосила підозру росіянину за депортацію 15 сиріт з Миколаївщини

Російському військовому повідомили про підозру в депортації дітей з Миколаївщини, фото: СБУ

Правоохоронці повідомили про підозру росіянину, який під час боїв за Миколаїв депортував 15 українських дітей до Російської Федерації.

Як повідомили в Службі безпеки України, мова йде про командира відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії — Джабраїла Юсупова з позивним «Габріель».

За матеріалами справи, у липні 2022 року під його командуванням 20 озброєних росіян увірвалися до приміщення захопленої на той час Новопетрівської спецшколи та викрали 15 вихованців.

Дітей разом з директоркою закладу та її чоловіком спочатку відвезли до Криму, а звідти «під конвоєм» росіян відправили до Анапи, що у Краснодарському краї РФ.

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Там депортованих утримували майже місяць в одному з місцевих пансіонатів. Під час перебування у ньому дітей щоранку змушували співати російський гімн, зазначають в СБУ.

У листопаді 2022 року за допомогою однієї з благодійних організацій депортованих вдалося вивезти з Росії до третіх країн, щоб потім повернути додому.

На підставі зібраних доказів Юсупову заочно повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати за злочини проти українців.

Діти, яких депортувала Росія з Миколаївщини

Що з дітьми з Новопетрівської школи-інтернату?

Як відомо, під час окупації з Новопетрівської школи-інтернату було вивезено 16 дітей. Всі вони, як розповіли в Миколаївській ОВА, пізніше опинились в Грузії.

Дітей змогла під час окупації села змогла вивезти до Грузії директорка закладу Наталія Луцик.

У липні 2023 року журналісти «Слідства.Інфо» встановили викрадачів сиріт, які були вивезені до Російської Федерації під час окупації Снігурівського району з Новопетрівської школи-інтернату.

В березні 2024 року Служба безпеки України зібрала докази ще на двох громадян, які були причетні до депортації миколаївських дітей до Росії.

Торік одну з вихованців з Грузії до США забрала її прийомна мама американка Бетані Вайт, яка удочерила 16-річну Юлю. Процес розпочався ще в 2020 році, але завершити усі бюрократичні питання вдалося лише 23 лютого 2022 року. Тож початок вторгнення Росії в Україну Юля разом ще із 14 дітьми зустріла у селі Новопетрівка. Зараз дівчина вже зі своєю новою родиною в США.

Слід зазначити, що окрім цього, Джабраїл Юсупов також брав участь у викраденнях та катуваннях цивільного населення.