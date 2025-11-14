«Діти захотіли повернутись», — у Кіма розповіли, чому з Грузії повернули вихованців Новопетрівського інтернату, яких вивезли росіяни

Діти приїхали до України разом із директоркою закладу, яка і вивезла їх з Росії до Грузії. Фото: Посольство України в Грузії

Восьмеро вихованців Новопетрівського інтернату, яких нещодавно повернули до України після трьох років перебування у Грузії, проходять реабілітації в одному з київських закладів.

Про це у коментарі «МикВісті» розповіла начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова.

До повернення дітей неодноразово в розмовах з миколаївськими посадовцями і самими працівниками закладу повідомлялось, що діти мають лишатись на безпечній території до кінця військового стану. Однак, як зазначила Ірина Пономарьова, вихованці самі виявили бажання повернутись додому.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Спочатку планували (залишатись у Грузії, — прим.), але діти виявили бажання повернутися. І там на території Грузії з ними провели оцінку потреб дітей, дізналося їх бажання, і є заяви дітей, що вони хотіли повернутися, — розповіла посадовиця.

Процедура з повернення відбувалася за безпосередньою участю Уповноваженого ВРУ з прав людини і за підтримкою благодійної організації, яка підтримала їх перевезення.

— На сьогодні вони у Києві в центрі, де проходять реабілітацію. Крім того, ще планується, що вони поїдуть на оздоровлення, а потім після оздоровлення повернуться на Миколаївщину. Адаптація це тривалий процес, — додає вона.

Після повернення до Миколаєва повнолітні вихованці закладу, яку вже є студентами навчальних закладів, будуть поселені до гуртожитків. Інших дітей влаштують в сімейні форми виховання.

— Скоріше за все, дитячий будинок сімейного типу, патронатні родини. Нині їм ще виготовляють паспорти, оскільки діти виросли, оформлюють відповідні державні допомоги. Вже коли вони повернуться, і у нас буде можливість, то звісно, що по процедурі ми будемо встановлювати контакт з новими родинами і влаштовувати в сімейні форми виховання, — розповіла Ірина Пономарьова.

Що з дітьми з Новопетрівської школи-інтернату?

Під час окупації з Новопетрівської школи-інтернату було вивезено 16 дітей. Всі вони, як розповіли в Миколаївській ОВА, пізніше опинились в Грузії. Дітей змогла вивезти до Грузії директорка закладу Наталія Луцик.

У липні 2023 року журналісти «Слідства.Інфо» встановили викрадачів сиріт, які були вивезені до Російської Федерації під час окупації Снігурівського району з Новопетрівської школи-інтернату.

В березні 2024 року Служба безпеки України зібрала докази ще на двох громадян, які були причетні до депортації миколаївських дітей до Росії.

Торік одну з вихованців з Грузії до США забрала її прийомна мама американка Бетані Вайт, яка удочерила 16-річну Юлю. Процес розпочався ще в 2020 році, але завершити усі бюрократичні питання вдалося лише 23 лютого 2022 року. Тож початок вторгнення Росії в Україну Юля разом ще із 14 дітьми зустріла у селі Новопетрівка. Зараз дівчина вже зі своєю новою родиною в США.

Згодом правоохоронці повідомили про підозру командиру відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії — Джабраїлу Юсупову з позивним «Габріель». За матеріалами справи, саме під його командуванням військові викрали 15 дітей.

Слід зазначити, що окрім цього, Джабраїл Юсупов також брав участь у викраденнях та катуваннях цивільного населення. На початку серпня 2025 року українські слідчі завершили розслідування щодо викрадення дітей. За даними Генпрокурора, докази використають як в українських судах, так і в міжнародних інституціях.