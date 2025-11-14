«Діти захотіли повернутись», — у Кіма розповіли, чому з Грузії повернули вихованців Новопетрівського інтернату, яких вивезли росіяни
17:30, 14 листопада, 2025
Восьмеро вихованців Новопетрівського інтернату, яких нещодавно повернули до України після трьох років перебування у Грузії, проходять реабілітації в одному з київських закладів.
Про це у коментарі «МикВісті» розповіла начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова.
До повернення дітей неодноразово в розмовах з миколаївськими посадовцями і самими працівниками закладу повідомлялось, що діти мають лишатись на безпечній території до кінця військового стану. Однак, як зазначила Ірина Пономарьова, вихованці самі виявили бажання повернутись додому.
— Спочатку планували (залишатись у Грузії, — прим.), але діти виявили бажання повернутися. І там на території Грузії з ними провели оцінку потреб дітей, дізналося їх бажання, і є заяви дітей, що вони хотіли повернутися, — розповіла посадовиця.
Процедура з повернення відбувалася за безпосередньою участю Уповноваженого ВРУ з прав людини і за підтримкою благодійної організації, яка підтримала їх перевезення.
— На сьогодні вони у Києві в центрі, де проходять реабілітацію. Крім того, ще планується, що вони поїдуть на оздоровлення, а потім після оздоровлення повернуться на Миколаївщину. Адаптація це тривалий процес, — додає вона.
Після повернення до Миколаєва повнолітні вихованці закладу, яку вже є студентами навчальних закладів, будуть поселені до гуртожитків. Інших дітей влаштують в сімейні форми виховання.
— Скоріше за все, дитячий будинок сімейного типу, патронатні родини. Нині їм ще виготовляють паспорти, оскільки діти виросли, оформлюють відповідні державні допомоги. Вже коли вони повернуться, і у нас буде можливість, то звісно, що по процедурі ми будемо встановлювати контакт з новими родинами і влаштовувати в сімейні форми виховання, — розповіла Ірина Пономарьова.
Що з дітьми з Новопетрівської школи-інтернату?
Під час окупації з Новопетрівської школи-інтернату було вивезено 16 дітей. Всі вони, як розповіли в Миколаївській ОВА, пізніше опинились в Грузії. Дітей змогла вивезти до Грузії директорка закладу Наталія Луцик.
У липні 2023 року журналісти «Слідства.Інфо» встановили викрадачів сиріт, які були вивезені до Російської Федерації під час окупації Снігурівського району з Новопетрівської школи-інтернату.
В березні 2024 року Служба безпеки України зібрала докази ще на двох громадян, які були причетні до депортації миколаївських дітей до Росії.
Торік одну з вихованців з Грузії до США забрала її прийомна мама американка Бетані Вайт, яка удочерила 16-річну Юлю. Процес розпочався ще в 2020 році, але завершити усі бюрократичні питання вдалося лише 23 лютого 2022 року. Тож початок вторгнення Росії в Україну Юля разом ще із 14 дітьми зустріла у селі Новопетрівка. Зараз дівчина вже зі своєю новою родиною в США.
Згодом правоохоронці повідомили про підозру командиру відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії — Джабраїлу Юсупову з позивним «Габріель». За матеріалами справи, саме під його командуванням військові викрали 15 дітей.
Слід зазначити, що окрім цього, Джабраїл Юсупов також брав участь у викраденнях та катуваннях цивільного населення. На початку серпня 2025 року українські слідчі завершили розслідування щодо викрадення дітей. За даними Генпрокурора, докази використають як в українських судах, так і в міжнародних інституціях.
