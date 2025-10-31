З Грузії до України повернули дітей, яких раніше викрали росіяни з інтернату на Миколаївщині

З Грузії повернулися діти з миколаївського інтернату. Фото: Посольство України в Грузії

Вісім вихованців з Новопетрівської школи-інтернату, що на Миколаївщині, 29 жовтня повернулися до України після тимчасового перебування в Грузії.

Діти перебували там разом із представниками закладу Наталією Луцик і Валерієм Мандзюком, повідомило Посольство України в Грузії.

Зазначається, що повернення стало можливим завдяки спільним зусиллям українських і грузинських партнерів за підтримки державних органів обох країн.

«Ми щиро раді, що наші діти знову вдома. Бажаємо їм міцного здоров’я, мирного неба над головою, успіхів у навчанні, нових друзів та світлого майбутнього у рідній Україні!», — йдеться в повідомленні.

Що з дітьми з Новопетрівської школи-інтернату?

Як відомо, під час окупації з Новопетрівської школи-інтернату було вивезено 16 дітей. Всі вони, як розповіли в Миколаївській ОВА, пізніше опинились в Грузії.

Дітей під час окупації села змогла вивезти до Грузії директорка закладу Наталія Луцик.

У липні 2023 року журналісти «Слідства.Інфо» встановили викрадачів сиріт, які були вивезені до Російської Федерації під час окупації Снігурівського району з Новопетрівської школи-інтернату.

В березні 2024 року Служба безпеки України зібрала докази ще на двох громадян, які були причетні до депортації миколаївських дітей до Росії.

Торік одну з вихованців з Грузії до США забрала її прийомна мама американка Бетані Вайт, яка удочерила 16-річну Юлю. Процес розпочався ще в 2020 році, але завершити усі бюрократичні питання вдалося лише 23 лютого 2022 року. Тож початок вторгнення Росії в Україну Юля разом ще із 14 дітьми зустріла у селі Новопетрівка. Зараз дівчина вже зі своєю новою родиною в США.

Згодом правоохоронці повідомили про підозру командиру відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії — Джабраїлу Юсупову з позивним «Габріель». За матеріалами справи, саме під його командуванням військові викрали 15 дітей.

Слід зазначити, що окрім цього, Джабраїл Юсупов також брав участь у викраденнях та катуваннях цивільного населення.