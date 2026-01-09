«Орешник», яким Росія атакувала Львів, влучив у цех держпідприємства, — медіа

Уламки ракети «Орешник», які знайшли у Львові. Фото: Служба безпеки Україн

Балістична ракета середньої дальності «Орешник», яку Росія застосувала під час вечірньої атаки на Львів 8 січня, влучила в цех одного з державних підприємств.

Про це пише Reuters з посиланням на неназваного високопоставленого українського посадовця.

За словами співрозмовника агентств, внаслідок ураження кількома суббоєприпасами зафіксували незначні пошкодження бетонних конструкцій цеху, а також утворення вирв у лісистій місцевості поблизу. Посадовець припустив, що ракета могла нести інертні муляжі боєголовок.

Обстріл Львова 8 січня

Нагадаємо, ввечері 8 січня по всій території України оголосили тривогу через загрозу застосування балістичних ракет із полігону «Капустин Яр». Потім у Львові пролунала серія вибухів.

Міський голова Андрій Садовий повідомляв, що наразі не відомо, чи був це удар із російського балістичного комплексу «Орешник».

За даними начальника Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.

Вже зранку 9 січня Міністерство оборони РФ заявило, що застосували ракетний комплекс «Орешник» під час нічного удару по Україні. Це нібито стало відповіддю на «атаку дронів» по резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Через це вже вдень 9 січня Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна скличе термінове засідання Ради Безпеки ООН через удар «Орешником» по Львівщині.